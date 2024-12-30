Від отриманих під час бойового завдання травм помер 25-річний воїн з Волині Владислав Зусько

Від отриманих під час бойового завдання травм помер 25-річний воїн з Волині Владислав Зусько
Російсько-українська війна продовжує безжально забирати молоді життя українських воїнів, які стали на захист Батьківщини від російських окупантів.

Трагічна звістка прийшла у Любешівську громаду. Про це написав Любешівський селищний голова Олег Кух.

"На жаль, наша громада знову втратила Героя — ще один Захисник віддав своє життя, боронячи свободу та незалежність України. 11 травня 2025 року помер від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання, головний сержант Зусько Владислав Олегович, 2000 року народження, житель селища Любешів", - йдеться у дописі.

Колектив Інфомраційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна-Героя.

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Теги: війна, втрата, смерть, загибель, Владислав Зусько, Любешів
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