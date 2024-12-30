Від отриманих під час бойового завдання травм помер 25-річний воїн з Волині Владислав Зусько

Російсько-українська війна продовжує безжально забирати молоді життя українських воїнів, які стали на захист Батьківщини від російських окупантів.Трагічна звістка прийшла у Любешівську громаду. Про це написав Любешівський селищний голова"На жаль, наша громада знову втратила Героя — ще один Захисник віддав своє життя, боронячи свободу та незалежність України. 11 травня 2025 року помер від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання, головний сержант, 2000 року народження, житель селища Любешів", - йдеться у дописі.Колектив Інфомраційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна-Героя.