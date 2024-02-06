Коли на Волинь повернеться тепло

Коли на Волинь повернеться тепло
На Волині впродовж тижня з 13 травня збережеться прохолодна погода з дощами та заморозками.

Про це повідомляє ВСН, посилаючись на чергову синоптикиню Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлану Дриганюк.

За її словами, 13 травня на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні грунту заморозки від 0 до -3. В день 11-16 тепла.

14 травня буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, в день 10-15 тепла.

15 травня - хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 тепла.

16 травня буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 тепла.

17 травня - хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 10-15 тепла.

18 травня буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 тепла.

На запитання, коли ж очікувати потепління на Волині, Світлана Дриганюк відповіла, що не раніше 20 травня.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, потепління
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