Коли на Волинь повернеться тепло





Про це повідомляє Світлану Дриганюк.



За її словами, 13 травня на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні грунту заморозки від 0 до -3. В день 11-16 тепла.



14 травня буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, в день 10-15 тепла.



15 травня - хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 тепла.



16 травня буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 тепла.



17 травня - хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 10-15 тепла.



18 травня буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 тепла.



На запитання, коли ж очікувати потепління на Волині, Світлана Дриганюк відповіла, що не раніше 20 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині впродовж тижня з 13 травня збережеться прохолодна погода з дощами та заморозками.Про це повідомляє ВСН , посилаючись на чергову синоптикиню Волинського обласного центру з гідрометеорологіїЗа її словами, 13 травня на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні грунту заморозки від 0 до -3. В день 11-16 тепла.14 травня буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, в день 10-15 тепла.15 травня - хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 тепла.16 травня буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 тепла.17 травня - хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 10-15 тепла.18 травня буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 тепла.На запитання, коли ж очікувати потепління на Волині, Світлана Дриганюк відповіла, що не раніше 20 травня.

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