Росію офіційно визнали винною у збитті "Боїнга" на Донбасі у 2014 році





Про це повідомили на сайті уряду Нідерландів. Зазначається, що Рада ICAO ухвалила це рішення у справі 2022 року, порушеній Нідерландами та Австралією проти російської федерації за збиття рейсу MH17 17 липня 2014 року, - пише



Правоту Амстердама та Канберри було визнано голосами більшості членів Ради.



"Я вітаю рішення Ради ICAO, в першу чергу для родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не може забрати їхнє горе і страждання, але воно є важливим кроком на шляху до правди, справедливості та підзвітності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів", – сказав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.



Він зазначив, що це рішення є чітким сигналом для світової спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків.



Що буде далі



Найближчими тижнями Рада ICAO розгляне питання про те, як мають бути здійснені відшкодування. У зв'язку з цим країни-позивачі просять Раду ICAO доручити Росії розпочати переговори з Нідерландами та Австралією з цього питання і керувати цим процесом.



"Остання має гарантувати, що переговори будуть проведені добросовісно, відповідно до встановлених термінів і дійсно призведуть до результатів", – сказано в повідомленні.



Зазначимо, що членами ICAO, спеціалізованого агентства ООН, є 193 держави. Відповідно до Чиказької конвенції, ці держави не можуть застосовувати зброю проти цивільних літаків у польоті. Рада ICAO може судити, чи порушили країни Чиказьку конвенцію.



Нагадаємо, що літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік села Грабове Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Було доведено, що він належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ).



24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака. Внаслідок неї загинули всі пасажири та члени екіпажу, загалом 298 осіб. Найбільше жертв було з Нідерландів, Малайзії та Австралії.



Як повідомляв OBOZ.UA, 31 січня 2024 року Міжнародний суд ООН у Гаазі оголосив історичний вирок за позовом України проти Росії, який стосувався підтримки Москвою терористів на Донбасі та порушення прав меншин у Криму. Суд визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо належним чином не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів 2014 року.



Водночас він не призначив компенсації, як того вимагала Україна. Крім того, суд відмовився винести конкретне рішення щодо відповідальності Росії за збиття рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014 року, про що просив Київ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 12 травня, у Монреалі Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) визнала російську федерацію відповідальною за збиття рейсу MH17. Цим країна-агресорка порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.Про це повідомили на сайті уряду Нідерландів. Зазначається, що Рада ICAO ухвалила це рішення у справі 2022 року, порушеній Нідерландами та Австралією проти російської федерації за збиття рейсу MH17 17 липня 2014 року, - пише Obozrevatel Правоту Амстердама та Канберри було визнано голосами більшості членів Ради."Я вітаю рішення Ради ICAO, в першу чергу для родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не може забрати їхнє горе і страждання, але воно є важливим кроком на шляху до правди, справедливості та підзвітності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів", – сказав міністр закордонних справ НідерландівВін зазначив, що це рішення є чітким сигналом для світової спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків.Найближчими тижнями Рада ICAO розгляне питання про те, як мають бути здійснені відшкодування. У зв'язку з цим країни-позивачі просять Раду ICAO доручити Росії розпочати переговори з Нідерландами та Австралією з цього питання і керувати цим процесом."Остання має гарантувати, що переговори будуть проведені добросовісно, відповідно до встановлених термінів і дійсно призведуть до результатів", – сказано в повідомленні.Зазначимо, що членами ICAO, спеціалізованого агентства ООН, є 193 держави. Відповідно до Чиказької конвенції, ці держави не можуть застосовувати зброю проти цивільних літаків у польоті. Рада ICAO може судити, чи порушили країни Чиказьку конвенцію.Нагадаємо, що літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік села Грабове Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Було доведено, що він належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ).24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака. Внаслідок неї загинули всі пасажири та члени екіпажу, загалом 298 осіб. Найбільше жертв було з Нідерландів, Малайзії та Австралії.Як повідомляв OBOZ.UA, 31 січня 2024 року Міжнародний суд ООН у Гаазі оголосив історичний вирок за позовом України проти Росії, який стосувався підтримки Москвою терористів на Донбасі та порушення прав меншин у Криму. Суд визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо належним чином не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів 2014 року.Водночас він не призначив компенсації, як того вимагала Україна. Крім того, суд відмовився винести конкретне рішення щодо відповідальності Росії за збиття рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014 року, про що просив Київ.

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