Понад 9 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Яскича
Сьогодні, 01:15
І знову пекучий біль і гіркий смуток війни торкнувся Волинь та Заболоттівську громаду.
На сторінці громади повідомили про загибель воїна-краянина.
"Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого Героя, жителя села Тур, Яскича Петра Мойсейовича, який до сьогодні вважався зниклим безвісті. 1 серпня 2024 року у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність,загинув солдат Яскич Петро. Він отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання на Сході нашої країни", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Дату та час прощання і поховання Петра Яскича повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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На сторінці громади повідомили про загибель воїна-краянина.
"Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого Героя, жителя села Тур, Яскича Петра Мойсейовича, який до сьогодні вважався зниклим безвісті. 1 серпня 2024 року у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність,загинув солдат Яскич Петро. Він отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання на Сході нашої країни", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Дату та час прощання і поховання Петра Яскича повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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