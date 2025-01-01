Понад 9 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Яскича

Понад 9 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Яскича
І знову пекучий біль і гіркий смуток війни торкнувся Волинь та Заболоттівську громаду.

На сторінці громади повідомили про загибель воїна-краянина.

"Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого Героя, жителя села Тур, Яскича Петра Мойсейовича, який до сьогодні вважався зниклим безвісті. 1 серпня 2024 року у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність,загинув солдат Яскич Петро. Він отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання на Сході нашої країни", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Дату та час прощання і поховання Петра Яскича повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, загибель, Заболоття, війна, втрата, смерть, Петро Яскич
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