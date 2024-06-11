В Україні хочуть збільшення мінімальної зарплати





Законодавча ініціатива, яка з’явилася на сайті Верховної Ради, пропонує поступове підвищення «мінімалки» вже від 1 липня 2025 року, - пише



Відповідно до законодавства, зокрема ст. 9 Закону України «Про оплату праці», мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб.



У законопроєкті передбачено:

Поступове підвищення мінімальної заробітної плати, починаючи з 1 липня 2025 року



Прив’язку «мінімалки» до реального прожиткового мінімуму (станом на березень 2025 року — 10,8 тисяч грн)



Перерозподіл державного бюджету: фінансування змін передбачається здійснювати за рахунок скорочення другорядних витрат та очікуваного збільшення бюджетних надходжень.



Раніше повідомлялося, що суму «мінімалки» планують переглянути тричі: від 1 квітня, від 1 липня та від 1 жовтня.



Згідно з законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», мінімальна заробітна плата (МЗП) від 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні знову порушили питання про збільшення мінімальної заробітної плати.Законодавча ініціатива, яка з’явилася на сайті Верховної Ради, пропонує поступове підвищення «мінімалки» вже від 1 липня 2025 року, - пише ТСН. Відповідно до законодавства, зокрема ст. 9 Закону України «Про оплату праці», мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб.У законопроєкті передбачено:Поступове підвищення мінімальної заробітної плати, починаючи з 1 липня 2025 рокуПрив’язку «мінімалки» до реального прожиткового мінімуму (станом на березень 2025 року — 10,8 тисяч грн)Перерозподіл державного бюджету: фінансування змін передбачається здійснювати за рахунок скорочення другорядних витрат та очікуваного збільшення бюджетних надходжень.Раніше повідомлялося, що суму «мінімалки» планують переглянути тричі: від 1 квітня, від 1 липня та від 1 жовтня.Згідно з законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», мінімальна заробітна плата (МЗП) від 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 грн.

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