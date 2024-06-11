В Україні хочуть збільшення мінімальної зарплати

В Україні хочуть збільшення мінімальної зарплати
В Україні знову порушили питання про збільшення мінімальної заробітної плати.

Законодавча ініціатива, яка з’явилася на сайті Верховної Ради, пропонує поступове підвищення «мінімалки» вже від 1 липня 2025 року, - пише ТСН.

Відповідно до законодавства, зокрема ст. 9 Закону України «Про оплату праці», мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб.

У законопроєкті передбачено:
Поступове підвищення мінімальної заробітної плати, починаючи з 1 липня 2025 року

Прив’язку «мінімалки» до реального прожиткового мінімуму (станом на березень 2025 року — 10,8 тисяч грн)

Перерозподіл державного бюджету: фінансування змін передбачається здійснювати за рахунок скорочення другорядних витрат та очікуваного збільшення бюджетних надходжень.

Раніше повідомлялося, що суму «мінімалки» планують переглянути тричі: від 1 квітня, від 1 липня та від 1 жовтня.

Згідно з законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», мінімальна заробітна плата (МЗП) від 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зарплата, гроші, Україна, підвищення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні хочуть збільшення мінімальної зарплати
Сьогодні, 03:41
Понад 9 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Яскича
Сьогодні, 01:15
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росію офіційно визнали винною у збитті "Боїнга" на Донбасі у 2014 році
12 травня, 23:19
Коли на Волинь повернеться тепло
12 травня, 22:56
Схожі новини
Чи спричинять нові тарифи на світло ріст цін на продукти Чи спричинять нові тарифи на світло ріст цін на продукти
11 червня, 2024, 01:15
Частині військових пропонують підвищити зарплату до 200 тисяч гривень, – журналіст Частині військових пропонують підвищити зарплату до 200 тисяч гривень, – журналіст
22 лютого, 2024, 07:32
В Україні ймовірно не будуть підвищувати мінімальну зарплату в 2023 році В Україні ймовірно не будуть підвищувати мінімальну зарплату в 2023 році
09 вересня, 2022, 06:31
Повідомили, на скільки за рік зросла середня зарплата українців Повідомили, на скільки за рік зросла середня зарплата українців
02 березня, 2021, 04:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні хочуть збільшення мінімальної зарплати
Сьогодні, 03:41
 0
Понад 9 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Петра Яскича
Сьогодні, 01:15
 0
13 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Росію офіційно визнали винною у збитті "Боїнга" на Донбасі у 2014 році
12 травня, 23:19
 0
Коли на Волинь повернеться тепло
12 травня, 22:56
 0
Медіа
відео
1/8