На Волині за вихідні спіймали 11 п'яних водіїв

На Волині за вихідні спіймали 11 п'яних водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

Правоохоронці коротко розповіли про деякі випадки:

У Луцьку патрульні отримали повідомлення від небайдужого громадянина, який розповів, що водій автомобіля Nissan перебуває в стані алкогольного сп’яніння та має намір їхати. Патрульні зупинили автомобіль. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці — результат становив 2,75 проміле. Крім того, інспектори встановили, що водій позбавлений права керування.

У Луцьку на вулиці Глушець патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд — результат 1,48 проміле. Крім того, з’ясувалося, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Ще одного нетверезого водія інспектори зупинили на вулиці Ковельській у Луцьку. Водій, керуючи автомобілем BMW, порушив ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, проте проходити огляд він відмовився. Крім того, поліцейські встановили, що протягом року 39-річний чоловік уже двічі притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами.

У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), а також оформили низку інших адміністративних матеріалів.

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Теги: Волинь, Україна, поліція, п'яний за кермом
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