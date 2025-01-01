Волиняни провели в останню путь Героя Дмитра Шопука

Дмитром Шопуком.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Нововолинці провели в останню путь мужнього воїна - Дмитра Шопука, який віддав своє життя, боронячи рідну землю.



Попрощатися з Героєм та гідно вшанувати його пам’ять зібралися рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі мешканці.



Від імені міського голови Бориса Карпуса та всієї Нововолинської громади слова співчуття родині воїна висловила секретар міської ради Надія Жук.



«Дмитро Шопук назавжди залишиться в пам’яті як справжній патріот, мужній Захисник, добрий друг, люблячий син і батько. Вічна пам’ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Нововолинської громади учора, 12 травня, попрощалися із Захисником УкраїниПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаНововолинці провели в останню путь мужнього воїна - Дмитра Шопука, який, боронячи рідну землю.Попрощатися з Героєм та гідно вшанувати його пам’ять зібралися рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі мешканці.Від імені міського голови Бориса Карпуса та всієї Нововолинської громади слова співчуття родині воїна висловила секретар міської ради«Дмитро Шопук назавжди залишиться в пам’яті як справжній патріот, мужній Захисник, добрий друг, люблячий син і батько. Вічна пам’ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

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