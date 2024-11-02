Скільки шкільних автобусів ще потрібно для громад Волині

Скільки шкільних автобусів ще потрібно для громад Волині
Заклади загальної середньої освіти Волині потребують певної кількості шкільних автобусів.

Про це доповіла начальниця управління освіти і науки ОВА Наталія Матвіюк.

За її словами, на сьогодні цей автопарк налічує 250 одиниць, підвезенням охоплено 15,5 тисяч школярів з 17. Решта – за укладеними договорами дістаються до місць навчання пасажирським громадським транспортом.

«Громадами заявлено потребу ще на 53 шкільні автобуси. Цьогоріч ми отримали 112 млн грн державної цільової субвенції, ще 5 мільйонів співфінансування спрямували місцеві бюджети. Таким чином, укладено договори на придбання для 29 громад 31 автобуса, 24 з яких спеціально обладнані для людей з інвалідністю», - запевнила посадовиця.

Оскільки у процесі формування в області оптимальної освітньої мережі потреба у шкільному транспорті зросте, голів громад закликали уже планувати кількість і кошти для співфінансування, аби до завершення реформи у 2027 року усі без винятку волинські школярі діставалися на навчання без найменшого дискомфорту.

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Теги: Волинь, освіта, школи, автобус
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