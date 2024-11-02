Скільки шкільних автобусів ще потрібно для громад Волині

Заклади загальної середньої освіти Волині потребують певної кількості шкільних автобусів.Про це доповіла начальниця управління освіти і науки ОВАЗа її словами, на сьогодні цей автопарк налічує 250 одиниць, підвезенням охоплено 15,5 тисяч школярів з 17. Решта – за укладеними договорами дістаються до місць навчання пасажирським громадським транспортом.«Громадами заявлено потребу ще на 53 шкільні автобуси. Цьогоріч ми отримали 112 млн грн державної цільової субвенції, ще 5 мільйонів співфінансування спрямували місцеві бюджети. Таким чином, укладено договори на придбання для 29 громад 31 автобуса, 24 з яких спеціально обладнані для людей з інвалідністю», - запевнила посадовиця.Оскільки у процесі формування в області оптимальної освітньої мережі потреба у шкільному транспорті зросте, голів громад закликали уже планувати кількість і кошти для співфінансування, аби до завершення реформи у 2027 року усі без винятку волинські школярі діставалися на навчання без найменшого дискомфорту.