Усик готовий втретє вийти на ринг проти Ф'юрі

Олександр Усик (23-0, 14 КО) висловився про можливу трилогію з екс-чемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).



Український боксер Олександр Усик заявив про готовність провести поєдинок у Манчестері, - пише



За словами українця, він готовий знову вийти на ринг проти "Циганського короля": "Якщо Тайсон Ф’юрі відновить кар’єру, можливо, ми організуємо ще один бій. Без проблем, я готовий".



Усик припустив, що бій міг би відбутися в Манчестері, на Олд Траффорд. Тайсон є прихильником "червоних дияволів": "Так, без проблем. Скільки там місць?".



Арена Манчестер Юнайтед вміщує близько 70-80 тисяч. Однак хтось із команди Усика сказав, що цього недостатньо.

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