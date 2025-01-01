Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики
Сьогодні, 09:29
На вулиці Володимирській в обласному центрі Волині сьогодні, 15 травня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.
Про це пише ВСН.
У Луцьку на вулиці Володимирській сталася аварія - зіткнулися два автомобілі.
Аварія сталася вранці у четвер, 15 травня, стверджують очевидці.
Відомо, що зіткнулися автівки «Renault» і «BMW».
За словами очевидців, автівки отримали значні механічні пошкодження. Попередньо, в аварії можуть бути постраждалі.
На місці аварії працює швидка.
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Про це пише ВСН.
У Луцьку на вулиці Володимирській сталася аварія - зіткнулися два автомобілі.
Аварія сталася вранці у четвер, 15 травня, стверджують очевидці.
Відомо, що зіткнулися автівки «Renault» і «BMW».
За словами очевидців, автівки отримали значні механічні пошкодження. Попередньо, в аварії можуть бути постраждалі.
На місці аварії працює швидка.
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