Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики

Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики
На вулиці Володимирській в обласному центрі Волині сьогодні, 15 травня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.

Про це пише ВСН.

У Луцьку на вулиці Володимирській сталася аварія - зіткнулися два автомобілі.

Аварія сталася вранці у четвер, 15 травня, стверджують очевидці.

Відомо, що зіткнулися автівки «Renault» і «BMW».
Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики

За словами очевидців, автівки отримали значні механічні пошкодження. Попередньо, в аварії можуть бути постраждалі.

На місці аварії працює швидка.

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Теги: ДТП, Луцьк
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