У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись три автівки

У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись три автівки
Сьогодні, 13 травня, на проспекті Перемоги у Луцьку сталася дорожньо-транспорта пригода.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.

За їхніми словами, аварія трапилася близько 15.30 поблизу школи № 5. Зіткнулися три автомобілі.

На щастя, ніхто не постраждав, лише транспортні засоби механічно пошкоджені.

Рух ускладнений у напрямку від Варшавського ринку до Історичного факультету ВНУ.
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись три автівки
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись три автівки



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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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