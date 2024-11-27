У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись три автівки
Сьогодні, 15:43
Сьогодні, 13 травня, на проспекті Перемоги у Луцьку сталася дорожньо-транспорта пригода.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, аварія трапилася близько 15.30 поблизу школи № 5. Зіткнулися три автомобілі.
На щастя, ніхто не постраждав, лише транспортні засоби механічно пошкоджені.
Рух ускладнений у напрямку від Варшавського ринку до Історичного факультету ВНУ.
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Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, аварія трапилася близько 15.30 поблизу школи № 5. Зіткнулися три автомобілі.
На щастя, ніхто не постраждав, лише транспортні засоби механічно пошкоджені.
Рух ускладнений у напрямку від Варшавського ринку до Історичного факультету ВНУ.
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