У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись три автівки





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.



За їхніми словами, аварія трапилася близько 15.30 поблизу школи № 5. Зіткнулися три автомобілі.



На щастя, ніхто не постраждав, лише транспортні засоби механічно пошкоджені.



Рух ускладнений у напрямку від Варшавського ринку до Історичного факультету ВНУ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 травня, на проспекті Перемоги у Луцьку сталася дорожньо-транспорта пригода.Про цеповідомили очевидці події.За їхніми словами, аварія трапилася близько 15.30 поблизу школи № 5. Зіткнулися три автомобілі.На щастя, ніхто не постраждав, лише транспортні засоби механічно пошкоджені.Рух ускладнений у напрямку від Варшавського ринку до Історичного факультету ВНУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію