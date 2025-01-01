Як працює на Волині митний пост «Ягодин» через акції протесту польських перевізників

Як працює на Волині митний пост «Ягодин» через акції протесту польських перевізників
За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 – на виїзд з України.

Перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні, повідомила Суспільному речниця "Волинської митниці" Валентина Черниш.

Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.

Що відомо про заплановані акції протесту на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин"

7 травня польські протестувальники надіслали лист-звернення до ґміни про початок акції протесту на кордоні з Україною та отримали відмову. Оскаржувати це рішення організатори перекриття кордону пішли до суду, який їм погодив акцію протесту. Польські перевізники не вказують наскільки довготривалою буде їхня акція протесту.

Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку. Це у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями, повідомили у Державній митній службі України.

Пропуск автобусів (в обох напрямках), гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюватиметься безперешкодно.

12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" заблокували для проїзду протестною акцією польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

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Теги: Волинь, Ягодин
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