У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду

У Луцькій громаді попрощалися із захисником УкраїниПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Джобулду, який загинув у війні з російськими загарбниками. Сьогодні, 13 травня, захисника України відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.Військовослужбовець Джобулда Олександр Євгенійович (21.08.1969 року народження) загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом з рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.