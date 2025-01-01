У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду

У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду
У Луцькій громаді попрощалися із захисником України Олександром Джобулдою.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Джобулду, який загинув у війні з російськими загарбниками. Сьогодні, 13 травня, захисника України відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.

Військовослужбовець Джобулда Олександр Євгенійович (21.08.1969 року народження) загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом з рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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