У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду
Сьогодні, 15:49
У Луцькій громаді попрощалися із захисником України Олександром Джобулдою.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Джобулду, який загинув у війні з російськими загарбниками. Сьогодні, 13 травня, захисника України відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Військовослужбовець Джобулда Олександр Євгенійович (21.08.1969 року народження) загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом з рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Джобулду, який загинув у війні з російськими загарбниками. Сьогодні, 13 травня, захисника України відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Військовослужбовець Джобулда Олександр Євгенійович (21.08.1969 року народження) загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом з рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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