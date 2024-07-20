У Луцьку житель Запоріжжя обікрав чоловіка на 140 тисяч гривень

Жителя Запоріжжя, підозрюваного у вчиненні крадіжки в Луцьку, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 33-річному жителю Запоріжжя повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжки (ч.4 ст. 185 КК України).За даними слідства, удень 28 квітня 2025 року п'ять разів до цього судимий чоловік у Луцьку проник у незамкнене авто та викрав звідти рюкзак із понад 90 000 гривень та ноутбук, завдавши власнику майнової шкоди на більш ніж 140 000 гривень.Зауважимо, що у Запоріжжі на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним грабежу.Суд першої інстанції обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Апеляційний суд залишив це рішення в силі.