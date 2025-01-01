Чоловік із Харкова, якого вдарили в живіт під час конфлікту з ТЦК, викладає у школі, — мер міста





Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише



За його словами, класний керівник 8 класу мав законне право на «бронь» і під час зустрічі з ТЦК надав відповідні документи.



«Усе це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закону, не провокував конфлікту й не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили», — зауважив міський голова.

Терехов підкреслив, що не можна узагальнювати, оскільки в ТЦК працює «багато гідних людей, які щиро служать Україні».



Він офіційно звернувся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та «покарати винного».



Нагадаємо, ролик із вчителем у мережі поширили 11 травня. Як пояснювали у військкоматі, громадянин першим спровокував конфлікт.



У ТЦК не розповіли подробиць конфлікту, проте підкреслили, що керівництво та особовий склад засуджують поведінку колеги. Там призначили службове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Харківʼянин, якого кілька днів тому вдарив у живіт військовослужбовець ТЦК, працює вчителем. Він викладає історію, права людини та предмет «Захист Вітчизни».Про це повідомив міський голова, пише Громадське За його словами, класний керівник 8 класу мав законне право на «бронь» і під час зустрічі з ТЦК надав відповідні документи.«Усе це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закону, не провокував конфлікту й не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили», — зауважив міський голова.Терехов підкреслив, що не можна узагальнювати, оскільки в ТЦК працює «багато гідних людей, які щиро служать Україні».Він офіційно звернувся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та «покарати винного».Нагадаємо, ролик із вчителем у мережі поширили 11 травня. Як пояснювали у військкоматі, громадянин першим спровокував конфлікт.У ТЦК не розповіли подробиць конфлікту, проте підкреслили, що керівництво та особовий склад засуджують поведінку колеги. Там призначили службове розслідування.

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