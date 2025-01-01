У селах Луцької громади ремонтуватимуть дороги: перелік

У селах Луцької громади ремонтуватимуть дороги: перелік
Понад 46 км на 11 дорогах Луцької міської територіальної громади планують відремонтувати найближчим часом.

Субвенцію обсягом 7 млн грн на ці роботи виділили з місцевого бюджету під час сесії Луцької міськради 30 квітня. Ремонти співфінансує ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».

Як повідомили misto.media у відповіді на запит міськради, ремонтуватимуть такі дороги:

С 03 082 5 /H-22/ — Всеволодiвка протяжнiстю 1,9 км;

С 0308З0 /H-22/ — Олександрiвка — Антонівка протяжнiстю 4,3 км;

С 0З0829 /H-22/ — Охотин протяжнiстю 2,4 км;

С 0З0822 Заболотцi — Шепель — /H-22/ протяжнiстю 5,2 км;

С 030 812 Брище — /М-19/ протяжнiстю 1,5 км;

С 030 803 /М-19/ — Рокинi протяжнiстю 1,0 км;

С 030 509 Липляни — /O 030 534/ протяжнiстю 2,1 км;

С 030 502 /Р-14/ — Прилуцьке — Сапогове — /Т-03-09/ протяжнiстю 10,3 км;

С 030 826 Тарасове /H-22/ протяжнiстю 3 км;

О 030 854 /H-22/ — Богушiвка — Боголюби — Змiїнець — /М-19/ протяжністю 10,0 км;

О 030 534 Луцьк — Жидичин — Кульчин — Клепачiв — /T-03-09/ протяжнiстю 4,6 км.

Як зазначав на оперативній нараді 28 квітня голова Волинської ОВА Іван Рудницький, дороги планують відремонтувати до вересня.

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Теги: Луцька громада, ремонт, дорога
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