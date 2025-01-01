У селах Луцької громади ремонтуватимуть дороги: перелік





Субвенцію обсягом 7 млн грн на ці роботи виділили з місцевого бюджету під час сесії Луцької міськради 30 квітня. Ремонти співфінансує ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».



Як повідомили



С 03 082 5 /H-22/ — Всеволодiвка протяжнiстю 1,9 км;



С 0308З0 /H-22/ — Олександрiвка — Антонівка протяжнiстю 4,3 км;



С 0З0829 /H-22/ — Охотин протяжнiстю 2,4 км;



С 0З0822 Заболотцi — Шепель — /H-22/ протяжнiстю 5,2 км;



С 030 812 Брище — /М-19/ протяжнiстю 1,5 км;



С 030 803 /М-19/ — Рокинi протяжнiстю 1,0 км;



С 030 509 Липляни — /O 030 534/ протяжнiстю 2,1 км;



С 030 502 /Р-14/ — Прилуцьке — Сапогове — /Т-03-09/ протяжнiстю 10,3 км;



С 030 826 Тарасове /H-22/ протяжнiстю 3 км;



О 030 854 /H-22/ — Богушiвка — Боголюби — Змiїнець — /М-19/ протяжністю 10,0 км;



О 030 534 Луцьк — Жидичин — Кульчин — Клепачiв — /T-03-09/ протяжнiстю 4,6 км.



Як зазначав на оперативній нараді 28 квітня голова Волинської ОВА Іван Рудницький, дороги планують відремонтувати до вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 46 км на 11 дорогах Луцької міської територіальної громади планують відремонтувати найближчим часом.Субвенцію обсягом 7 млн грн на ці роботи виділили з місцевого бюджету під час сесії Луцької міськради 30 квітня. Ремонти співфінансує ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».Як повідомили misto.media у відповіді на запит міськради, ремонтуватимуть такі дороги:С 03 082 5 /H-22/ — Всеволодiвка протяжнiстю 1,9 км;С 0308З0 /H-22/ — Олександрiвка — Антонівка протяжнiстю 4,3 км;С 0З0829 /H-22/ — Охотин протяжнiстю 2,4 км;С 0З0822 Заболотцi — Шепель — /H-22/ протяжнiстю 5,2 км;С 030 812 Брище — /М-19/ протяжнiстю 1,5 км;С 030 803 /М-19/ — Рокинi протяжнiстю 1,0 км;С 030 509 Липляни — /O 030 534/ протяжнiстю 2,1 км;С 030 502 /Р-14/ — Прилуцьке — Сапогове — /Т-03-09/ протяжнiстю 10,3 км;С 030 826 Тарасове /H-22/ протяжнiстю 3 км;О 030 854 /H-22/ — Богушiвка — Боголюби — Змiїнець — /М-19/ протяжністю 10,0 км;О 030 534 Луцьк — Жидичин — Кульчин — Клепачiв — /T-03-09/ протяжнiстю 4,6 км.Як зазначав на оперативній нараді 28 квітня голова Волинської ОВА, дороги планують відремонтувати до вересня.

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