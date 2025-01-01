На Харківщині загинув Герой з Волині Віталій Кузмяк

Віталій Олександрович Кузмяк.



Про це повідомляє очільник Володимирської громади Ігор Пальонка.



"Під час виконання бойового завдання, 10 травня на Харківщині загинув старший солдат Кузмяк Віталій Олександрович, 1993 р. н.", - йдеться у дописі.



Про дату і час поховання повідомимо згодом.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув Герой з Володимирської громадиПро це повідомляє очільник Володимирської громади"Під час виконання бойового завдання, 10 травня на Харківщині загинув старший солдат Кузмяк Віталій Олександрович, 1993 р. н.", - йдеться у дописі.Про дату і час поховання повідомимо згодом.ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію