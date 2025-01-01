На Харківщині загинув Герой з Волині Віталій Кузмяк
Сьогодні, 20:41
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Володимирської громади Віталій Олександрович Кузмяк.
Про це повідомляє очільник Володимирської громади Ігор Пальонка.
"Під час виконання бойового завдання, 10 травня на Харківщині загинув старший солдат Кузмяк Віталій Олександрович, 1993 р. н.", - йдеться у дописі.
Про дату і час поховання повідомимо згодом.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомляє очільник Володимирської громади Ігор Пальонка.
"Під час виконання бойового завдання, 10 травня на Харківщині загинув старший солдат Кузмяк Віталій Олександрович, 1993 р. н.", - йдеться у дописі.
Про дату і час поховання повідомимо згодом.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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