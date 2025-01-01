На Харківщині загинув Герой з Волині Віталій Кузмяк

На Харківщині загинув Герой з Волині Віталій Кузмяк
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Володимирської громади Віталій Олександрович Кузмяк.

Про це повідомляє очільник Володимирської громади Ігор Пальонка.

"Під час виконання бойового завдання, 10 травня на Харківщині загинув старший солдат Кузмяк Віталій Олександрович, 1993 р. н.", - йдеться у дописі.
На Харківщині загинув Герой з Волині Віталій Кузмяк

Про дату і час поховання повідомимо згодом.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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