Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 травня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-3° вдень 9-14° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 травня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-3° вдень 9-14° тепла.
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