Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 14 травня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-3° вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-3° вдень 9-14° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію