Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 травня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-3° вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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