Спецпосланці Трампа Віткофф і Келлог вирушать до Туреччини на переговори між Україною та РФ

Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлогг вирушать до Туреччини для переговорів між Росією та Україною.



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“Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлогг вирушать до Стамбула для можливих переговорів у четвер щодо того, як припинити війну Росії в Україні, повідомили у вівторок три джерела, знайомі з планами”, – написало агентство.



В ніч на 11 травня путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".



Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня. Втім наразі невідомо, чи відбудуться переговори на найвищому рівні.



Як відомо, в минулу суботу вдень лідери країн "коаліції охочих" перед засіданням у Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню.



А після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів – Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск - провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям. За результатами засідання і розмови вони закликали почати це припинення вогню з 12 травня, інакше – розширять санкції. Дональд Трамп підтримав цей план, але після заяви путіна наполіг на зустрічі України та РФ у Туреччині 15 травня.



Зазначимо, що в день переговорів у Туреччині, 15 травня, також буде знаходитися держсекретар США Марко Рубіо, який перебуватиме в Анталії. Трамп також не виключив свій візит до Туреччини. Слід зауважити, що 13 травня Трамп почав турне на Ближньому Сході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпосланці президента СШАтавирушать до Туреччини для переговорів між Росією та Україною.Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.“Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлогг вирушать до Стамбула для можливих переговорів у четвер щодо того, як припинити війну Росії в Україні, повідомили у вівторок три джерела, знайомі з планами”, – написало агентство.В ніч на 11 травня путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня. Втім наразі невідомо, чи відбудуться переговори на найвищому рівні.Як відомо, в минулу суботу вдень лідери країн "коаліції охочих" перед засіданням у Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню.А після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів –- провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям. За результатами засідання і розмови вони закликали почати це припинення вогню з 12 травня, інакше – розширять санкції. Дональд Трамп підтримав цей план, але після заяви путіна наполіг на зустрічі України та РФ у Туреччині 15 травня.Зазначимо, що в день переговорів у Туреччині, 15 травня, також буде знаходитися держсекретар США, який перебуватиме в Анталії. Трамп також не виключив свій візит до Туреччини. Слід зауважити, що 13 травня Трамп почав турне на Ближньому Сході.

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