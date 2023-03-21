Хто очолив Ківерцівський районний суд: деталі

Хто очолив Ківерцівський районний суд: деталі
Упродовж наступних трьох років посаду голови Ківерцівського районного суду Волинської області обійматиме Олександр Костюкевич.

Загальні збори суддів відбулися цьогоріч 12 травня, інформує Судова влада України.

За результатами таємного голосування головою суду обрали Костюкевича Олександра Костянтиновича строком на 3 роки: з 13 травня 2025 року до 12 травня 2028 року.

Ківерцівський районний суд він очолить не вперше за свою кар’єру. Костюкевича вже обирали на цю посаду у 2009, 2015, 2017 та 2022 роках, пише Сила Правди.

Довідка:

Олександр Костюкевич народився 12 серпня 1976 року.

Кар’єра:

з серпня 2002 — суддя Луцького районного суду;

з березня 2004 року — суддя, з квітня 2007 — заступник голови Луцького міськрайонного суду;

у лютому 2009 року був переведений з Луцького міськрайонного суду Волинської області до Ківерцівського районного суду, який невдовзі очолив.

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Теги: Суд, Ківерці, очільник
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