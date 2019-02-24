Луцький замок відреставрують: подробиці





Про це повідомила народна депутатка Ірина Констанкевич у соцмережах.



Документ передбачає низку заходів до відзначення у 2029 році 600-річчя зʼїзду монархів держав Європи, який відбувся у місті Луцьку, передає



У планах — реставрація Луцького замку коштом державного бюджету. Поки що суми, необхідної для виконання цих робіт, не оголошують.



Над проєктом вже працюють, зазначив у коментарі misto.media директор Державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк.



Передусім там треба замінити дерев’яні конструкції, збудовані в 1975 році.



Крім того, хочуть осучаснити накриття над розкопками кафедрального собору Іоанна Богослова на території замку. А також відновити геометрію валів Луцького замку.



Також з нагоди 600-річчя зʼїзду європейських монархів запланували:



організувати у Києві, Луцьку та інших населених пунктах у закладах культури тематичні виставки, лекції, мистецькі конкурси, святкові концерти, присвячені цій історичній події;



долучити науковців, організувати науково-практичні конференції, семінари, круглі столи та Міжнародний форум (це доручили Волинському національному університету імені Лесі Українки);



внести 600-річчя зʼїзду монархів держав Європи у Луцьку до Календаря пам’ятних дат, до відзначення яких ЮНЕСКО приєднуватиметься протягом 2028–2029 років;



спорудити у Луцьку пам’ятний знак;



виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 600-річчю зʼїзду монархів держав Європи у Луцьку (Національний банк);



видати серію поштових марок, присвячену 600-річчю зʼїзду монархів держав Європи у Луцьку (Укрпошта).



Також протягом місяця має бути утворений оргкомітет, до складу якого увійдуть голова ВРУ, прем’єр-міністр, науковці, вчені, нардепи, представники громад тощо.



Довідка:



Зʼїзд європейських монархів у Луцьку — дипломатична зустріч, яка відбулася у січні 1429 року в місті Луцьку за ініціативою великого князя литовського Вітовта. Скликаний з відома та згоди короля угорського, німецького та чеського, імператора Священної Римської імперії Сигізмунда з метою вирішення низки політичних та економічних питань Центрально-Східної Європи.



Вітовт планував вирішити на ініційованому ним зібранні питання османської загрози для Європи, гуситську проблему, та, принагідно, питання власної коронації в статусі короля Литви, про що вів дипломатичне листування із Сигізмундом Люксембурзьким ще від 1428 року.



Загалом до Луцька на цю подію прибуло 15 тисяч осіб, що перевищувало тодішню чисельність населення міста в кілька разів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України підтримала постанову про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку.Про це повідомила народна депутаткау соцмережах.Документ передбачає низку заходів до відзначення у 2029 році 600-річчя зʼїзду монархів держав Європи, який відбувся у місті Луцьку, передає misto.media У планах — реставрація Луцького замку коштом державного бюджету. Поки що суми, необхідної для виконання цих робіт, не оголошують.Над проєктом вже працюють, зазначив у коментарі misto.media директор Державного історико-культурного заповідника у ЛуцькуПередусім там треба замінити дерев’яні конструкції, збудовані в 1975 році.Крім того, хочуть осучаснити накриття над розкопками кафедрального собору Іоанна Богослова на території замку. А також відновити геометрію валів Луцького замку.Також з нагоди 600-річчя зʼїзду європейських монархів запланували:організувати у Києві, Луцьку та інших населених пунктах у закладах культури тематичні виставки, лекції, мистецькі конкурси, святкові концерти, присвячені цій історичній події;долучити науковців, організувати науково-практичні конференції, семінари, круглі столи та Міжнародний форум (це доручили Волинському національному університету імені Лесі Українки);внести 600-річчя зʼїзду монархів держав Європи у Луцьку до Календаря пам’ятних дат, до відзначення яких ЮНЕСКО приєднуватиметься протягом 2028–2029 років;спорудити у Луцьку пам’ятний знак;виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 600-річчю зʼїзду монархів держав Європи у Луцьку (Національний банк);видати серію поштових марок, присвячену 600-річчю зʼїзду монархів держав Європи у Луцьку (Укрпошта).Також протягом місяця має бути утворений оргкомітет, до складу якого увійдуть голова ВРУ, прем’єр-міністр, науковці, вчені, нардепи, представники громад тощо.Довідка:Зʼїзд європейських монархів у Луцьку — дипломатична зустріч, яка відбулася у січні 1429 року в місті Луцьку за ініціативою великого князя литовського Вітовта. Скликаний з відома та згоди короля угорського, німецького та чеського, імператора Священної Римської імперії Сигізмунда з метою вирішення низки політичних та економічних питань Центрально-Східної Європи.Вітовт планував вирішити на ініційованому ним зібранні питання османської загрози для Європи, гуситську проблему, та, принагідно, питання власної коронації в статусі короля Литви, про що вів дипломатичне листування із Сигізмундом Люксембурзьким ще від 1428 року.Загалом до Луцька на цю подію прибуло 15 тисяч осіб, що перевищувало тодішню чисельність населення міста в кілька разів.

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