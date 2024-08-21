На Волині побільшало випадків небезпечної хвороби через укуси мошки





Про це повідомили на сторінці Держспоживслужби, пише



Слина мошок містить токсичні ферменти, які можуть викликати алергічні реакції на місці укусу та загальні симптоми, такі як свербіж, печія і крововиливи. У тварин можуть спостерігатися ознаки хвороби, такі як зниження апетиту, тривожність, виділення слини та рідкісні витікання з очей і носа. У важких випадках можуть виникати судоми та парези, особливо у молодих тварин.



Для профілактики цієї хвороби ветеринари рекомендують обробляти тварин інсектицидами та регулярно проводити дезінфекцію приміщень і територій ферм.



Залишайтесь обережними і звертайте увагу на симптоми у домашніх тварин, щоб запобігти розвитку серйозних захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині в весняно-літній період спостерігається збільшення випадків захворювання на сімулідотоксикоз, що викликане укусами мошок. Це токсико-алергічне захворювання, яке може бути небезпечним для здоров'я людей і тварин, навіть призводячи до летальних випадків.Про це повідомили на сторінці Держспоживслужби, пише ВолиньUA Слина мошок містить токсичні ферменти, які можуть викликати алергічні реакції на місці укусу та загальні симптоми, такі як свербіж, печія і крововиливи. У тварин можуть спостерігатися ознаки хвороби, такі як зниження апетиту, тривожність, виділення слини та рідкісні витікання з очей і носа. У важких випадках можуть виникати судоми та парези, особливо у молодих тварин.Для профілактики цієї хвороби ветеринари рекомендують обробляти тварин інсектицидами та регулярно проводити дезінфекцію приміщень і територій ферм.Залишайтесь обережними і звертайте увагу на симптоми у домашніх тварин, щоб запобігти розвитку серйозних захворювань.

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