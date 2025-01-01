У Луцьку на фудфесті зібрали понад 1 млн грн на ЗСУ





Фестиваль вуличної їжі тривав у Луцьку 9—11 травня на території КРЦ «Адреналін Сіті». Загалом зібрали 1 050 000 грн, повідомляють організатори у соцмережах, передає



Гроші спрямували тим, хто звертався до організаторів фестивалю напряму, а також побратимам, які до повномасштабного вторгнення були частиною фестової команди.



Зокрема:



500 000 грн — ﻿батальйон «Любарт» 12-ї бригади «Азов»;



280 000 грн на дрони + 8 000 грн на аптечки — ﻿﻿100-та окрема механізована бригада;



80 000 грн і генератор (41 000 грн) — ﻿630-й окремий батальйон ППО;



50 000 грн — ﻿﻿204-та бригада тактичної авіації;



40 000 грн — ﻿ДСНС Волині (розмінування Донбасу);



50 000 грн — Реабілітаційний центр «4.5.0»;



10 000 грн (передано зі сцени) — 130-й розвідбат;



5 000 грн — ﻿﻿допомога військовому 80-ї бригади (лот військового з позивним Бугай).



Усі можливі залишки передали на потреби 100-ї бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зібрані кошти з Food Fest у Луцьку передали військовим та на волонтерські ініціативи.Фестиваль вуличної їжі тривав у Луцьку 9—11 травня на території КРЦ «Адреналін Сіті». Загалом зібрали 1 050 000 грн, повідомляють організатори у соцмережах, передає Місто. Медіа Гроші спрямували тим, хто звертався до організаторів фестивалю напряму, а також побратимам, які до повномасштабного вторгнення були частиною фестової команди.Зокрема:500 000 грн — ﻿батальйон «Любарт» 12-ї бригади «Азов»;280 000 грн на дрони + 8 000 грн на аптечки — ﻿﻿100-та окрема механізована бригада;80 000 грн і генератор (41 000 грн) — ﻿630-й окремий батальйон ППО;50 000 грн — ﻿﻿204-та бригада тактичної авіації;40 000 грн — ﻿ДСНС Волині (розмінування Донбасу);50 000 грн — Реабілітаційний центр «4.5.0»;10 000 грн (передано зі сцени) — 130-й розвідбат;5 000 грн — ﻿﻿допомога військовому 80-ї бригади (лот військового з позивним Бугай).Усі можливі залишки передали на потреби 100-ї бригади.

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