У Луцьку на фудфесті зібрали понад 1 млн грн на ЗСУ
Сьогодні, 21:46
Зібрані кошти з Food Fest у Луцьку передали військовим та на волонтерські ініціативи.
Фестиваль вуличної їжі тривав у Луцьку 9—11 травня на території КРЦ «Адреналін Сіті». Загалом зібрали 1 050 000 грн, повідомляють організатори у соцмережах, передає Місто. Медіа.
Гроші спрямували тим, хто звертався до організаторів фестивалю напряму, а також побратимам, які до повномасштабного вторгнення були частиною фестової команди.
Зокрема:
500 000 грн — батальйон «Любарт» 12-ї бригади «Азов»;
280 000 грн на дрони + 8 000 грн на аптечки — 100-та окрема механізована бригада;
80 000 грн і генератор (41 000 грн) — 630-й окремий батальйон ППО;
50 000 грн — 204-та бригада тактичної авіації;
40 000 грн — ДСНС Волині (розмінування Донбасу);
50 000 грн — Реабілітаційний центр «4.5.0»;
10 000 грн (передано зі сцени) — 130-й розвідбат;
5 000 грн — допомога військовому 80-ї бригади (лот військового з позивним Бугай).
Усі можливі залишки передали на потреби 100-ї бригади.
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Фестиваль вуличної їжі тривав у Луцьку 9—11 травня на території КРЦ «Адреналін Сіті». Загалом зібрали 1 050 000 грн, повідомляють організатори у соцмережах, передає Місто. Медіа.
Гроші спрямували тим, хто звертався до організаторів фестивалю напряму, а також побратимам, які до повномасштабного вторгнення були частиною фестової команди.
Зокрема:
500 000 грн — батальйон «Любарт» 12-ї бригади «Азов»;
280 000 грн на дрони + 8 000 грн на аптечки — 100-та окрема механізована бригада;
80 000 грн і генератор (41 000 грн) — 630-й окремий батальйон ППО;
50 000 грн — 204-та бригада тактичної авіації;
40 000 грн — ДСНС Волині (розмінування Донбасу);
50 000 грн — Реабілітаційний центр «4.5.0»;
10 000 грн (передано зі сцени) — 130-й розвідбат;
5 000 грн — допомога військовому 80-ї бригади (лот військового з позивним Бугай).
Усі можливі залишки передали на потреби 100-ї бригади.
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