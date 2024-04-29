Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» розблоковано: поляки завершили страйк

У понеділок польські перевізники обмежили рух транспорту через пункт пропуску «Дорогусьск». Наразі акцію протесту завершено, рух відбувається у штатному режимі.Про це повідомляє Держприкордонслужба України."За інформацією польських митників, о 23:00 год. 13 травня припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Пункт пропуску працює в штатному режимі в обох напрямках", - поінформувала Державна митна служба України о 23:13.Приблизно через 10 хвилин інформацію підтвердили у Держприкордонслужбі. Там повідомили, що польські учасники акції, які перешкоджали рух вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ".Відповідна інформація була представлена Прикордонною вартою Польщі. Зокрема, протестувальники припинили свої дії о 22:30 за київським часом."На даний час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин - Догогуськ" поновлено у звичайному режимі", - додали у Держприкордонслужбі.