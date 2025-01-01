14 травня на Волині: гортаючи календар

14 травня день народження у громадської активістки(на фото), депутата Луцької міської ради, відеооператора, громадського діячаВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Леонтій, Максим, Микита.Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.14 травня 2004 року за рішенням Священного Синоду владика Михаїл став єпископом Луцьким і Волинським (зараз – митрополит).Сьогодні, віряни вшановують пам'ять мученика Максима.14 травня в Україні День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. День пам’яті, який має особливе значення. За даними ізраїльського національного меморіалу Катастрофи і Героїзму "Яд Вашем", в Україні таких людей 26731. Вони удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю Праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом Праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн.