«Євробачення-2025»: результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі

Перший півфінал "Євробачення 2025", де виступали представники України, гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", закінчився 13 травня у Швейцарії. За його підсумками визначилися перші 10 фіналістів пісенного конкурсу, гранд-фінал якого пройде 17 травня у Базелі. РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як пройшло музичне дійство, хто пройшов у фінал і як виступили українці.За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2025 пройшли представники наступних країн:НорвегіяАлбаніяШвеціяІсландіяНідерландиПольщаСан-МариноЕстоніяПортугаліяУкраїнаПредставники України - гурт Ziferblat - вийшли на сцену під номером п'ять з композицією “Bird of Pray”. Їхній номер одразу зачепив за живе: це історія про втрату, віру і надію - емоції, які надзвичайно близькі українцям під час повномасштабної війни.Пісня звучала двома мовами - українською та англійською, що лише підсилило зв'язок з європейською аудиторією.Сцену перетворили на атмосферне шоу з ретро-настроєм: стильні костюми, рожеве неонове світло, піротехнічні ефекти - все це створювало враження, що ти не просто дивишся виступ, а проживаєш з артистами кожну секунду.А наприкінці - щира подяка Європі за підтримку, висловлена мовою жестів і серцем.Після виступу зал буквально вибухнув оплесками. У соцмережах користувачі вже пишуть про глибоку символіку номера, називаючи його одним із найемоційніших цього вечора.Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 15 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:Австралія: Go-Jo - "Milkshake Man"Чорногорія: Ніна Жижич - "Dobrodošli"Ірландія: Еммі - "Laika Party"Латвія: Tautumeitas - "Bur man laimi"Вірменія: Parg - "SURVIVOR"Австрія: JJ - "Wasted Love"Греція: Клавдія - "Asteromata"Литва: Katarsis - "Tavo akysМальта: Міріана Конте - "SERVING"Грузія: Маріам Шенгелія - "Freedom"Данія: Сіссал - "Hallucination"Чехія: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"Люксембург: Лора Торн - "La poupée monte le son"Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"Сербія: Принц - "Mila"Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"