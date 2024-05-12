«Євробачення-2025»: результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі
Сьогодні, 01:56
Перший півфінал "Євробачення 2025", де виступали представники України, гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", закінчився 13 травня у Швейцарії. За його підсумками визначилися перші 10 фіналістів пісенного конкурсу, гранд-фінал якого пройде 17 травня у Базелі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як пройшло музичне дійство, хто пройшов у фінал і як виступили українці.
Хто пройшов у фінал "Євробачення-2025"
За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2025 пройшли представники наступних країн:
Норвегія
Албанія
Швеція
Ісландія
Нідерланди
Польща
Сан-Марино
Естонія
Португалія
Україна
Як виступила Україна
Представники України - гурт Ziferblat - вийшли на сцену під номером п'ять з композицією “Bird of Pray”. Їхній номер одразу зачепив за живе: це історія про втрату, віру і надію - емоції, які надзвичайно близькі українцям під час повномасштабної війни.
Пісня звучала двома мовами - українською та англійською, що лише підсилило зв'язок з європейською аудиторією.
Сцену перетворили на атмосферне шоу з ретро-настроєм: стильні костюми, рожеве неонове світло, піротехнічні ефекти - все це створювало враження, що ти не просто дивишся виступ, а проживаєш з артистами кожну секунду.
А наприкінці - щира подяка Європі за підтримку, висловлена мовою жестів і серцем.
Після виступу зал буквально вибухнув оплесками. У соцмережах користувачі вже пишуть про глибоку символіку номера, називаючи його одним із найемоційніших цього вечора.
Коли буде другий півфінал "Євробачення-2025"
Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 15 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:
Австралія: Go-Jo - "Milkshake Man"
Чорногорія: Ніна Жижич - "Dobrodošli"
Ірландія: Еммі - "Laika Party"
Латвія: Tautumeitas - "Bur man laimi"
Вірменія: Parg - "SURVIVOR"
Австрія: JJ - "Wasted Love"
Греція: Клавдія - "Asteromata"
Литва: Katarsis - "Tavo akys
Мальта: Міріана Конте - "SERVING"
Грузія: Маріам Шенгелія - "Freedom"
Данія: Сіссал - "Hallucination"
Чехія: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
Люксембург: Лора Торн - "La poupée monte le son"
Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"
Сербія: Принц - "Mila"
Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"
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РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як пройшло музичне дійство, хто пройшов у фінал і як виступили українці.
Хто пройшов у фінал "Євробачення-2025"
За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2025 пройшли представники наступних країн:
Норвегія
Албанія
Швеція
Ісландія
Нідерланди
Польща
Сан-Марино
Естонія
Португалія
Україна
Як виступила Україна
Представники України - гурт Ziferblat - вийшли на сцену під номером п'ять з композицією “Bird of Pray”. Їхній номер одразу зачепив за живе: це історія про втрату, віру і надію - емоції, які надзвичайно близькі українцям під час повномасштабної війни.
Пісня звучала двома мовами - українською та англійською, що лише підсилило зв'язок з європейською аудиторією.
Сцену перетворили на атмосферне шоу з ретро-настроєм: стильні костюми, рожеве неонове світло, піротехнічні ефекти - все це створювало враження, що ти не просто дивишся виступ, а проживаєш з артистами кожну секунду.
А наприкінці - щира подяка Європі за підтримку, висловлена мовою жестів і серцем.
Після виступу зал буквально вибухнув оплесками. У соцмережах користувачі вже пишуть про глибоку символіку номера, називаючи його одним із найемоційніших цього вечора.
Коли буде другий півфінал "Євробачення-2025"
Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 15 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:
Австралія: Go-Jo - "Milkshake Man"
Чорногорія: Ніна Жижич - "Dobrodošli"
Ірландія: Еммі - "Laika Party"
Латвія: Tautumeitas - "Bur man laimi"
Вірменія: Parg - "SURVIVOR"
Австрія: JJ - "Wasted Love"
Греція: Клавдія - "Asteromata"
Литва: Katarsis - "Tavo akys
Мальта: Міріана Конте - "SERVING"
Грузія: Маріам Шенгелія - "Freedom"
Данія: Сіссал - "Hallucination"
Чехія: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
Люксембург: Лора Торн - "La poupée monte le son"
Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"
Сербія: Принц - "Mila"
Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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