«Євробачення-2025»: результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі

«Євробачення-2025»: результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі
Перший півфінал "Євробачення 2025", де виступали представники України, гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", закінчився 13 травня у Швейцарії. За його підсумками визначилися перші 10 фіналістів пісенного конкурсу, гранд-фінал якого пройде 17 травня у Базелі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як пройшло музичне дійство, хто пройшов у фінал і як виступили українці.

Хто пройшов у фінал "Євробачення-2025"

За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2025 пройшли представники наступних країн:

Норвегія
Албанія
Швеція
Ісландія
Нідерланди
Польща
Сан-Марино
Естонія
Португалія
Україна

Як виступила Україна

Представники України - гурт Ziferblat - вийшли на сцену під номером п'ять з композицією “Bird of Pray”. Їхній номер одразу зачепив за живе: це історія про втрату, віру і надію - емоції, які надзвичайно близькі українцям під час повномасштабної війни.

Пісня звучала двома мовами - українською та англійською, що лише підсилило зв'язок з європейською аудиторією.

Сцену перетворили на атмосферне шоу з ретро-настроєм: стильні костюми, рожеве неонове світло, піротехнічні ефекти - все це створювало враження, що ти не просто дивишся виступ, а проживаєш з артистами кожну секунду.

А наприкінці - щира подяка Європі за підтримку, висловлена мовою жестів і серцем.

Після виступу зал буквально вибухнув оплесками. У соцмережах користувачі вже пишуть про глибоку символіку номера, називаючи його одним із найемоційніших цього вечора.

Коли буде другий півфінал "Євробачення-2025"

Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 15 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:

Австралія: Go-Jo - "Milkshake Man"

Чорногорія: Ніна Жижич - "Dobrodošli"

Ірландія: Еммі - "Laika Party"

Латвія: Tautumeitas - "Bur man laimi"

Вірменія: Parg﻿ - "SURVIVOR"

Австрія: JJ - "Wasted Love"

Греція: Клавдія - "Asteromata"

Литва: Katarsis - "Tavo akys

Мальта: Міріана Конте - "SERVING"

Грузія: Маріам Шенгелія - "Freedom"

Данія: Сіссал - "Hallucination"

Чехія: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"

Люксембург: Лора Торн - "La poupée monte le son"

Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"

Сербія: Принц - "Mila"

Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"

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Теги: Євробачення, перший півфінал, результати
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