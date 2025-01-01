Коли День батька 2025 року в Україні: дата святкування, історія, традиції

Цей день присвячений вітанням одного з найрідніших нам людей. Від початку повномасштабної війни свято набуло особливо глибокого сенсу, адже тисячі батьків нині боронять своїх близьких на фронті.День батька – це чудова можливість висловити вдячність своєму татові за всі щасливі моменти, які ви провели разом. Оскільки дата святкування щороку змінюється, варто запам'ятати, коли саме потрібно привітати батька 2025 року.День батька в Україні святкують, як і в більшості країн світу, у третю неділю червня. Офіційно це свято було запроваджено в нашій країні 2019 року. Цьогоріч дата святкування припадає на 15 червня.Ідея свята зародилася в США ще 1910 року завдяки Сонорі Додд, американці, яка разом із п’ятьма братами та сестрами виросла під опікою турботливого батька-одинака. Після його смерті вона запропонувала вшанувати всіх батьків у третю неділю червня. Її ініціативу підтримали, і до початку 2000-х років цей день став офіційним святом у багатьох країнах світу.Хоча в Україні День батька ще не набув такої широкої популярності як, наприклад, в США, проте кожен може долучитися до його святкування і допомогти поширити традицію. Якщо є можливість, краще провести цей день разом із татом, зайнявшись чимось цікавим, або хоча б зателефонувати йому. Запропонуйте батькові прогулянку, похід у кіно або на природу — такі моменти залишаються в пам'яті надовго і зміцнюють зв'язки.акож можна подарувати татові щось особливе. Йому точно буде приємно отримати подарунок, що відповідає його інтересам. Це можуть бути:Гаджети та електроніка:Смарт-годинник або фітнес-браслет.Бездротові навушники.Портативний зарядний пристрій або павербанк.Високоякісні навушники для прослуховування музики.Для дому:Електричний гриль або мультиварка.Масажер для шиї або спини.Сет для барбекю або набір для приготування страв на грилі.Ультразвуковий очищувач для взуття або автомобіля.Для відпочинку та хобі:Набір для риболовлі або нові снасті.Спортивне обладнання для занять улюбленим видом спорту.Книга або аудіокнига у його улюбленому жанрі.Комплект для гри в гольф або теніс.Персоналізовані подарунки:Гравірування на гаманці, запальничці або годиннику.Індивідуально підібраний набір для кави чи чаю в улюбленому стилі.Фотокнига або персоналізована рамка з родинними знімками.Автомобільні аксесуари:Органайзер для багажника.Автомобільний зарядний пристрій.Килимки або чохли для сидінь.Вакуумний пилосос для салону автомобіля.Для здоров'я та самопочуття:Спортивний рюкзак або сумка для тренувань.Набір для йоги або пілатесу.Вітаміни або добавки для покращення самопочуття.Відвідування масажного салону або SPA-процедура.Для стилю:Шарф або стильна краватка.Парфуми з улюбленим запахом.Класичний шкіряний ремінь або портфель.Брендові окуляри або аксесуари для класичного стилю.Не менш важливо вшанувати всіх чоловіків, які виконують або є символами батьківської ролі в нашому житті. Це можуть бути дідусі, дядьки, старші брати чи інші близькі, що несуть відповідальність і проявляють турботу про дітей.