Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 14 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,50 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,50 (-3 коп.)

Курс євро
1 євро — 46,09 (-6 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 10,84 (-4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
«Євробачення-2025»: результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі
Сьогодні, 01:56
Магнітні бурі: прогноз на 14-15 травня
Сьогодні, 01:30
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» розблоковано: поляки завершили страйк
13 травня, 23:48
Схожі новини
Курс валют на 12 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 12 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
12 травня, 03:11
Курс валют на 10 травня: долар здорожчав Курс валют на 10 травня: долар здорожчав
10 травня, 11:14
Євро пішов вгору: Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер Євро пішов вгору: Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер
08 травня, 03:11
Курс валют на 6 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 6 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
06 травня, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
«Євробачення-2025»: результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі
Сьогодні, 01:56
 0
Магнітні бурі: прогноз на 14-15 травня
Сьогодні, 01:30
 0
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» розблоковано: поляки завершили страйк
13 травня, 23:48
 0
Медіа
відео
1/8