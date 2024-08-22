«Книжковий Арсенал» оголосив програму: дискусії, лекції, читання, воркшопи

«Книжковий Арсенал» оголосив програму: дискусії, лекції, читання, воркшопи
ХІІІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» стартуватиме 29 травня (офіційне відкриття) та триватиме до 1 червня.

Про це повідомили організатори, передає Великий Київ.

Графік роботи:
29 травня — 17:00–21:00 (вхід на територію Мистецького арсеналу з 16:00)
30 травня — 10:00–21:00
31 травня — 10:00–21:00
1 червня — 10:00–21:00

На вас чекають:

книжковий ярмарок — 100 великих, 11 малих видавництв та 6 книгарень, а також партнерські стенди військових та волонтерських ініціатив. Цьогоріч на Книжковий Арсенал повертається і Ярмарок ілюстраторів: 13 художників, графіків та митців презентуватимуть свої роботи у різних візуальних рішеннях та стилях.

більш як 200 подій програми Фестивалю, в тому числі програми Фокус-теми, Основної програми, окремих кураторських та спеціальних програм, а також програми видавців: дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з авторами, музичні та перформативні події.
Візуальна складова XІIІ Книжкового Арсеналу буде представлена 15 виставковими проєктами. «Все між нами — переклад» — обрана Фокус-тема ХІІІ Книжкового Арсеналу.

Основну програму Фестивалю цьогоріч куруватиме журналістка, ведуча, перекладачка, літературознавиця, продюсерка «Радіо Культура» Ірина Славінська.

До програми подій Фестивалю також увійде:

Програма для/про дітей та підлітків.
Зі спеціальною програмою ХІІІ Книжковий Арсенал прийматиме літературно-перекладацький фестиваль TRANSLATORIUM.
Спеціальну програму подій представить Український ПЕН (PEN Ukraine);
Спеціальну підліткову програму представлять учасники та учасниці «Літературної лабораторії для підлітків».

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Теги: Книжковий Арсенал, програма
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