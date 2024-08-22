«Книжковий Арсенал» оголосив програму: дискусії, лекції, читання, воркшопи





Про це повідомили організатори, передає



Графік роботи:

29 травня — 17:00–21:00 (вхід на територію Мистецького арсеналу з 16:00)

30 травня — 10:00–21:00

31 травня — 10:00–21:00

1 червня — 10:00–21:00



На вас чекають:



книжковий ярмарок — 100 великих, 11 малих видавництв та 6 книгарень, а також партнерські стенди військових та волонтерських ініціатив. Цьогоріч на Книжковий Арсенал повертається і Ярмарок ілюстраторів: 13 художників, графіків та митців презентуватимуть свої роботи у різних візуальних рішеннях та стилях.



більш як 200 подій програми Фестивалю, в тому числі програми Фокус-теми, Основної програми, окремих кураторських та спеціальних програм, а також програми видавців: дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з авторами, музичні та перформативні події.

Візуальна складова XІIІ Книжкового Арсеналу буде представлена 15 виставковими проєктами. «Все між нами — переклад» — обрана Фокус-тема ХІІІ Книжкового Арсеналу.



Основну програму Фестивалю цьогоріч куруватиме журналістка, ведуча, перекладачка, літературознавиця, продюсерка «Радіо Культура» Ірина Славінська.



До програми подій Фестивалю також увійде:



Програма для/про дітей та підлітків.

Зі спеціальною програмою ХІІІ Книжковий Арсенал прийматиме літературно-перекладацький фестиваль TRANSLATORIUM.

Спеціальну програму подій представить Український ПЕН (PEN Ukraine);

Спеціальну підліткову програму представлять учасники та учасниці «Літературної лабораторії для підлітків».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ХІІІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» стартуватиме 29 травня (офіційне відкриття) та триватиме до 1 червня.Про це повідомили організатори, передає Великий Київ Графік роботи:29 травня — 17:00–21:00 (вхід на територію Мистецького арсеналу з 16:00)30 травня — 10:00–21:0031 травня — 10:00–21:001 червня — 10:00–21:00На вас чекають:книжковий ярмарок — 100 великих, 11 малих видавництв та 6 книгарень, а також партнерські стенди військових та волонтерських ініціатив. Цьогоріч на Книжковий Арсенал повертається і Ярмарок ілюстраторів: 13 художників, графіків та митців презентуватимуть свої роботи у різних візуальних рішеннях та стилях.більш як 200 подій програми Фестивалю, в тому числі програми Фокус-теми, Основної програми, окремих кураторських та спеціальних програм, а також програми видавців: дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з авторами, музичні та перформативні події.Візуальна складова XІIІ Книжкового Арсеналу буде представлена 15 виставковими проєктами. «Все між нами — переклад» — обрана Фокус-тема ХІІІ Книжкового Арсеналу.Основну програму Фестивалю цьогоріч куруватиме журналістка, ведуча, перекладачка, літературознавиця, продюсерка «Радіо Культура» Ірина Славінська.До програми подій Фестивалю також увійде:Програма для/про дітей та підлітків.Зі спеціальною програмою ХІІІ Книжковий Арсенал прийматиме літературно-перекладацький фестиваль TRANSLATORIUM.Спеціальну програму подій представить Український ПЕН (PEN Ukraine);Спеціальну підліткову програму представлять учасники та учасниці «Літературної лабораторії для підлітків».

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