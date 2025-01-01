Чим годують наших дітей: показали, як працює шкільна їдальня на Волині





Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, пише



Як у ліцеї села Дубове модернізували шкільну кухню та організувати виробничий процес



Модель "опорної кухні" у Дубівському ліцеї впровадили торік, розповіла директорка школи Олена Балецька.



Зараз готують майже для пів тисячі учнів щодня, з них дві сотні дітей харчуються у своєму закладі. Також розвозять гарячі обіди до Буцинського, Облапського та Секунського ліцеїв.



"Загалом послугою можуть користуватися близько 700 учнів. Був зроблений ремонт, було закуплено нове обладнання, яке пришвидшило приготування їжі, їжа стала кориснішою, бо готується на пару. Закупили пароконвекційні печі, закупили нову плиту, тістоміс, овочерізка, м’ясорубка", — сказала керівниця ліцею.



У гарячому цеху відповідає за приготування пишного омлету кухарка Ірина Левчук. "Так як в нас є закладка, рахується 96 порцій на один заміс, вбиваю 96 яєць і вже там зважую муки як треба на ту кількість і випікаємо", — зазначила працівниця ліцею.



Робоча зміна на кухні розпочинається о 7:00. Щоразу, зі слів кухарки, меню різне. Більшість страв дітям готують у пароконвекторі.



"На кожну страву різна температура, різна вологість і час приготування. Тут ми випікаємо і рибу і курку, все випікаємо. 50 грамів в нас виходить омлет. Булгур в нас сьогодні по 150 грамів на порцію, хліб, сир твердий по 15 грамів, сік і банан і салат зі свіжих овочів", — зазначила Лариса Мельник.



Приготовані страви пакують у контейнери та відвозять до навколишніх навчальних закладів, зазначила кухарка Лариса Мельник.



"Це на напій гарячий в нас термовідра такі і в бокси йдуть салати, сир і фрукти, а тоді як на відправку на машину, томи фасуємо в термосумки і відправляємо на видачу", — зазначила працівниця кухні.



Гаряче харчування, яке привозять з опорної кухні Дубівського ліцею до Буцинського дітям подобається, розповіла вчителька школи Руслана Барей. Щодня тут харчується 35 учнів 1-4 класів.



"Кожного дня їжа довозиться до нашого ліцею гаряча, в спеціальних термобоксах, всі задоволені. Бо харчування здорове, смачне. Діти задоволені, що є апельсини, завжди свіжі яблука", — зазначила освітянка.



Школярка Кіра Стойнова розповіла, що стравами з меню задоволена: "Мені тут м’ясо подобається, суп з м’ясом і картоплею, каша і салат і сир. Буває, що не з’їдаю, бо салати я більше мамині люблю".



Проєкт "Опорна кухня", впроваджений в Дубівській громаді, поки єдиний на Волині. Всеукраїнську стратегію реформування розвитку шкільного харчування запровадили ще у 2023 році, зазначила начальника управління освіти Наталія Матвіюк.



"Дубівська громада брала участь в розробленні документації щодо оновлення їхнього власного харчоблока у Дубівському ліцеї. З державного бюджету отримали 6,5 мільйонів і співфінансування від тергромади майже 1,5 мільйона", — сказала освітянка.



Як розповів голова Дубівської громади Роман Троцюк, аби реалізувати проєкт, вклали кошти з місцевого бюджету і тепер мають економію.



"Загалом пішло 17 мільйонів на реалізацію проєкту за європейські гроші, за ці гроші зробили ремонт в Дубівській школі, купували тут обладнання. У Буцині і Облапах перекрили приміщення, санвузли будувалися. На сесії були виділені гроші, ми придбали автомобіль і розпочали цей процес.



"Опорна кухня" в Дубівському ліцеї зекономила наразі 1,5 мільйона гривень. Ці кошти, зазначив посадовець, можна спрямувати на інші потреби в громаді.



"Сьогодні економія значно більша, бо добавилися ще початкові класи, на які держава дала харчування. З кожним роком збільшується кількість пільгових категорій дітей, бо наші хлопці йдуть на фронт і прийнято сільською радою рішення про харчування дітей наших воїнів безкоштовно", — резюмував голова громади.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дубівському ліцеї, що в Ковельському районі, діє "опорна кухня", де готують їжу та розвозять до навколишніх освітніх закладів сіл Облапи, Секунь та Буцинь. Це перший комплексний харчоблок на Волині.Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки, пише Суспільне Як у ліцеї села Дубовета організувати виробничий процесМодель "опорної кухні" у Дубівському ліцеї впровадили торік, розповіла директорка школиЗараз готують майже для пів тисячі учнів щодня, з них дві сотні дітей харчуються у своєму закладі. Також розвозять гарячі обіди до Буцинського, Облапського та Секунського ліцеїв."Загалом послугою можуть користуватися близько 700 учнів. Був зроблений ремонт, було закуплено нове обладнання, яке пришвидшило приготування їжі, їжа стала кориснішою, бо готується на пару. Закупили пароконвекційні печі, закупили нову плиту, тістоміс, овочерізка, м’ясорубка", — сказала керівниця ліцею.У гарячому цеху відповідає за приготування пишного омлету кухарка. "Так як в нас є закладка, рахується 96 порцій на один заміс, вбиваю 96 яєць і вже там зважую муки як треба на ту кількість і випікаємо", — зазначила працівниця ліцею.Робоча зміна на кухні розпочинається о 7:00. Щоразу, зі слів кухарки, меню різне. Більшість страв дітям готують у пароконвекторі."На кожну страву різна температура, різна вологість і час приготування. Тут ми випікаємо і рибу і курку, все випікаємо. 50 грамів в нас виходить омлет. Булгур в нас сьогодні по 150 грамів на порцію, хліб, сир твердий по 15 грамів, сік і банан і салат зі свіжих овочів", — зазначилаПриготовані страви пакують у контейнери та відвозять до навколишніх навчальних закладів, зазначила кухарка Лариса Мельник."Це на напій гарячий в нас термовідра такі і в бокси йдуть салати, сир і фрукти, а тоді як на відправку на машину, томи фасуємо в термосумки і відправляємо на видачу", — зазначила працівниця кухні.Гаряче харчування, яке привозять з опорної кухні Дубівського ліцею до Буцинського дітям подобається, розповіла вчителька школи. Щодня тут харчується 35 учнів 1-4 класів."Кожного дня їжа довозиться до нашого ліцею гаряча, в спеціальних термобоксах, всі задоволені. Бо харчування здорове, смачне. Діти задоволені, що є апельсини, завжди свіжі яблука", — зазначила освітянка.Школяркарозповіла, що стравами з меню задоволена: "Мені тут м’ясо подобається, суп з м’ясом і картоплею, каша і салат і сир. Буває, що не з’їдаю, бо салати я більше мамині люблю".Проєкт "Опорна кухня", впроваджений в Дубівській громаді, поки єдиний на Волині. Всеукраїнську стратегію реформування розвитку шкільного харчування запровадили ще у 2023 році, зазначила начальника управління освіти"Дубівська громада брала участь в розробленні документації щодо оновлення їхнього власного харчоблока у Дубівському ліцеї. З державного бюджету отримали 6,5 мільйонів і співфінансування від тергромади майже 1,5 мільйона", — сказала освітянка.Як розповів голова Дубівської громади, аби реалізувати проєкт, вклали кошти з місцевого бюджету і тепер мають економію."Загалом пішло 17 мільйонів на реалізацію проєкту за європейські гроші, за ці гроші зробили ремонт в Дубівській школі, купували тут обладнання. У Буцині і Облапах перекрили приміщення, санвузли будувалися. На сесії були виділені гроші, ми придбали автомобіль і розпочали цей процес."Опорна кухня" в Дубівському ліцеї зекономила наразі 1,5 мільйона гривень. Ці кошти, зазначив посадовець, можна спрямувати на інші потреби в громаді."Сьогодні економія значно більша, бо добавилися ще початкові класи, на які держава дала харчування. З кожним роком збільшується кількість пільгових категорій дітей, бо наші хлопці йдуть на фронт і прийнято сільською радою рішення про харчування дітей наших воїнів безкоштовно", — резюмував голова громади.

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