На Волині за майже 6 млн відремонтують їдальню ліцею

На Волині за майже 6 млн відремонтують їдальню ліцею
У Ківерцівському ліцеї №4 Луцького району Волинської області планують відремонтувати харчоблок. На роботи готові спрямувати майже шість мільйонів гривень.

Торги на сайті prozorro.gov.ua оголосив гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради, пишуть Волинські новини.

Пропозиції учасників приймають до 21 жовтня.

Очікувана вартість капітального ремонту харчоблоку Ківерцівського ліцею №4 становить 5, 906 мільйона гривень.

Як ідеться в тендерній документації, роботи передбачатимуть заміну вікон і дверей, розбирання цегляних перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, поліпшене штукатурення поверхонь стін, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, улаштування стель і нового покриття підлоги, електротехнічні роботи, заземлення, прокладання кабелів, прокладання трубопроводів, облаштування системи вентиляції, облаштування системи пожежогасіння, купівлю інвентаря тощо.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, працівників відповідної кваліфікації, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, фінансової спроможності.

Ремонт їдальні в навчальному закладі хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.

Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ремонт їдальні, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за майже 6 млн відремонтують їдальню ліцею
Сьогодні, 19:04
На Волині зіткнулися дві автівки та вантажівка: є постраждалі
Сьогодні, 18:11
Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву
Сьогодні, 17:08
Коли в Україні востаннє переведуть годинники на зимовий час у 2024 році
Сьогодні, 16:09
Місячний посівний календар на жовтень 2024 року: сприятливі і несприятливі дні для городників
Сьогодні, 15:13
Схожі новини
Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Сільчука Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Сільчука
Сьогодні, 08:25
Воїн з Волині отримав медаль «Хрест пошани» Воїн з Волині отримав медаль «Хрест пошани»
Сьогодні, 05:28
В пам'ять про чоловіка: дружина загиблого воїна подарувала для луцької бібліотеки добірку книг. ВІДЕО В пам'ять про чоловіка: дружина загиблого воїна подарувала для луцької бібліотеки добірку книг. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
19 жовтня на Волині: гортаючи календар 19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за майже 6 млн відремонтують їдальню ліцею
Сьогодні, 19:04
 0
На Волині зіткнулися дві автівки та вантажівка: є постраждалі
Сьогодні, 18:11
 0
Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву
Сьогодні, 17:08
 0
Коли в Україні востаннє переведуть годинники на зимовий час у 2024 році
Сьогодні, 16:09
 0
Місячний посівний календар на жовтень 2024 року: сприятливі і несприятливі дні для городників
Сьогодні, 15:13
 0
Медіа
відео
1/8