На Волині за майже 6 млн відремонтують їдальню ліцею





Торги на сайті prozorro.gov.ua оголосив гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради, пишуть



Пропозиції учасників приймають до 21 жовтня.



Очікувана вартість капітального ремонту харчоблоку Ківерцівського ліцею №4 становить 5, 906 мільйона гривень.



Як ідеться в тендерній документації, роботи передбачатимуть заміну вікон і дверей, розбирання цегляних перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, поліпшене штукатурення поверхонь стін, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, улаштування стель і нового покриття підлоги, електротехнічні роботи, заземлення, прокладання кабелів, прокладання трубопроводів, облаштування системи вентиляції, облаштування системи пожежогасіння, купівлю інвентаря тощо.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, працівників відповідної кваліфікації, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, фінансової спроможності.



Ремонт їдальні в навчальному закладі хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.



Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському ліцеї №4 Луцького району Волинської області планують відремонтувати харчоблок. На роботи готові спрямувати майже шість мільйонів гривень.Торги на сайті prozorro.gov.ua оголосив гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради, пишуть Волинські новини Пропозиції учасників приймають до 21 жовтня.Очікувана вартість капітального ремонту харчоблоку Ківерцівського ліцею №4 становить 5, 906 мільйона гривень.Як ідеться в тендерній документації, роботи передбачатимуть заміну вікон і дверей, розбирання цегляних перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, поліпшене штукатурення поверхонь стін, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, улаштування стель і нового покриття підлоги, електротехнічні роботи, заземлення, прокладання кабелів, прокладання трубопроводів, облаштування системи вентиляції, облаштування системи пожежогасіння, купівлю інвентаря тощо.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, працівників відповідної кваліфікації, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, фінансової спроможності.Ремонт їдальні в навчальному закладі хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

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