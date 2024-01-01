Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву

Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву
Наразі в Україні мобілізація від 18 років не передбачається. Втім, партнери хочуть, щоб мобілізаційний вік знизили.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю в телемарафоні 18 жовтня, передає ТСН.

"Партнери б хотіли, щоб був зменшений мобілізаційний вік. У нас мобілізація від 25 років. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Для цього є інструмент. У Міноборони є контракти. І є можливість контрактуватися за своєю волею. Скажімо так, Міністерство оборони повинно пропонувати спеціальні контракти. Тоді людина, якщо вона має бажання, може піти служити за таким контрактом у будь-якому віці", – наголосив він.

За словами президента, наразі планів про мобілізацію від 18 років немає.

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Теги: Мобілізація, війна
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