Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву
Сьогодні, 17:08
Наразі в Україні мобілізація від 18 років не передбачається. Втім, партнери хочуть, щоб мобілізаційний вік знизили.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю в телемарафоні 18 жовтня, передає ТСН.
"Партнери б хотіли, щоб був зменшений мобілізаційний вік. У нас мобілізація від 25 років. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Для цього є інструмент. У Міноборони є контракти. І є можливість контрактуватися за своєю волею. Скажімо так, Міністерство оборони повинно пропонувати спеціальні контракти. Тоді людина, якщо вона має бажання, може піти служити за таким контрактом у будь-якому віці", – наголосив він.
За словами президента, наразі планів про мобілізацію від 18 років немає.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю в телемарафоні 18 жовтня, передає ТСН.
"Партнери б хотіли, щоб був зменшений мобілізаційний вік. У нас мобілізація від 25 років. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Для цього є інструмент. У Міноборони є контракти. І є можливість контрактуватися за своєю волею. Скажімо так, Міністерство оборони повинно пропонувати спеціальні контракти. Тоді людина, якщо вона має бажання, може піти служити за таким контрактом у будь-якому віці", – наголосив він.
За словами президента, наразі планів про мобілізацію від 18 років немає.
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