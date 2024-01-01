Місячний посівний календар на жовтень 2024 року: сприятливі і несприятливі дні для городників
Сьогодні, 15:13
Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на жовтень 2024 року. Чи будуть другого осіннього місяця сприятливі дні для городників?
Які фази Місяця у жовтні 2024 року
Місяць спадає — 1 жовтня;
Новий Місяць — 2 жовтня;
Місяць зростає — 3—16 жовтня;
Повня — 17 жовтня;
Місяць спадає — 18—31 жовтня.
Які дні сприятливі для висаджування за посівним календарем на жовтень 2024 року
В жовтні все ще є час висіяти чи висадити деякі культури на городі. Найбільш сприятливими для роботи в землі і в саду днями всередині осені будуть — 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня.
Несприятливі дні за посівним календарем у жовтень 2024 року
А ось 1-3, 12, 13, 17, 31 жовтня будуть несприятливими як для висаджування, так і для пересаджування рослин. Натомість займіться іншими справами, які допоможуть підготувати сад та город до тривалої зими.
Що і коли сіяти у жовтні 2024 року: за днями
Не гайте час, якщо ви хочете встигнути висадити в жовтні деякі городні культури:
18, 19, 29, 30 жовтня — морква;
4, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня — редис;
18, 19, 29-30 жовтня — ріпчаста цибуля;
4, 18-23, 29, 30 жовтня — часник;
4-11 жовтня — зернові;
4-6, 10, 16 жовтня — шпинат, салат;
5, 6, 16 жовтня — рукола, крес;
4-11, 14, 15 жовтня — кріп, петрушка, кінза.
У жовтні буде кілька сприятливих днів, щоб працювати з ягідними кущами, рослинами та деревами в саду:
5, 6, 18-23 жовтня — суниця і полуниця;
7-11, 18, 19 жовтня — яблуня;
4, 7-11, 18, 19, 29, 30 жовтня — абрикос, вишня, слива, персик;
18, 19 жовтня — волоський горіх, фундук.
В жовтні можна висіяти деякі декоративні культури. Зокрема, сприятливими днями для однорічних рослин стануть 4, 22, 23, 27-30 жовтня, а для багаторічних — 4, 22, 23, 27-30 жовтня.
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Які фази Місяця у жовтні 2024 року
Місяць спадає — 1 жовтня;
Новий Місяць — 2 жовтня;
Місяць зростає — 3—16 жовтня;
Повня — 17 жовтня;
Місяць спадає — 18—31 жовтня.
Які дні сприятливі для висаджування за посівним календарем на жовтень 2024 року
В жовтні все ще є час висіяти чи висадити деякі культури на городі. Найбільш сприятливими для роботи в землі і в саду днями всередині осені будуть — 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня.
Несприятливі дні за посівним календарем у жовтень 2024 року
А ось 1-3, 12, 13, 17, 31 жовтня будуть несприятливими як для висаджування, так і для пересаджування рослин. Натомість займіться іншими справами, які допоможуть підготувати сад та город до тривалої зими.
Що і коли сіяти у жовтні 2024 року: за днями
Не гайте час, якщо ви хочете встигнути висадити в жовтні деякі городні культури:
18, 19, 29, 30 жовтня — морква;
4, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня — редис;
18, 19, 29-30 жовтня — ріпчаста цибуля;
4, 18-23, 29, 30 жовтня — часник;
4-11 жовтня — зернові;
4-6, 10, 16 жовтня — шпинат, салат;
5, 6, 16 жовтня — рукола, крес;
4-11, 14, 15 жовтня — кріп, петрушка, кінза.
У жовтні буде кілька сприятливих днів, щоб працювати з ягідними кущами, рослинами та деревами в саду:
5, 6, 18-23 жовтня — суниця і полуниця;
7-11, 18, 19 жовтня — яблуня;
4, 7-11, 18, 19, 29, 30 жовтня — абрикос, вишня, слива, персик;
18, 19 жовтня — волоський горіх, фундук.
В жовтні можна висіяти деякі декоративні культури. Зокрема, сприятливими днями для однорічних рослин стануть 4, 22, 23, 27-30 жовтня, а для багаторічних — 4, 22, 23, 27-30 жовтня.
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