Коли починається Різдвяний піст за новим календарем: дата 2024 року





Якого числа починається Різдвяний піст 2024 року



Головне призначення цього періоду полягає в тому, щоб віряни підготувалися до великого свята — Різдва Христового. Скільки триває Різдвяний піст? Його тривалість складає 40 днів, передає



За ці дні християни зміцнюють свій зв'язок з Богом через дотримання усіх правил посту. Наші предки вірили, що духовне очищення стосується не лише фізичного тіла, адже наші душі також очищаються від усього гріховного. Тому Різдвяний піст є найкращим часом, щоб помолитися, покаятися і розібратися в собі.



Нагадаємо, що 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому дата більшості церковних свят (крім перехідних) змінилася. Різдво ми святкуємо 25 грудня, а це означає, що Різдвяний піст 2024 року триватиме від 15 листопада до 24 грудня.



Що можна і не можна їсти на Різдвяний піст



В період Різдвяного посту відмовтесь від:



будь-яких м'ясних продуктів;

молочний продуктів;

яєць;

макаронів та випічки, що містять м'ясо, молочні продукти;

фаст-фуду чи снеків;

алкоголю (крім келиха вина в ті дня, коли це дозволено).

Основа раціону повинна складатися з сезонних овочів та фруктів, крупів, горіхів, бобових, сухофруктів:



бобові: нут, горох, квасоля, сочевиця тощо;

крупи: вівсяна, рис, перлова, гречана, пшоно;

овочі: буряк, картопля, морква, гарбуз, цибуля, кабачки, баклажани, броколі, капуста, цвітна капуста, пекінська і брюсельська капуста, спаржа;

фрукти: яблука, груші тощо;

ягоди і сухофрукти;

консервовані овочі: огірки, помідори, квашена капуста, мариновані салати, лечо;

гриби в будь-якому вигляді;

насіння та горіхи в салати чи для перекушування.

В деякі дні дозволяється риба.



Різдвяний піст 2024 року: меню за днями



Загалом весь період Різдвяного посту ділиться на три основні цикли, кожен з яких відрізняється за раціоном. Суворіші заборони діють ближче до кінця посту.



Цикли Різдвяного посту:



перший — від 15 листопада до 6 грудня;

другий — від 7 грудня до 18 грудня;

третій — від 19 грудня до 24 грудня.



Меню за днями на перший цикл Різдвяного посту (15 листопада — 6 грудня):



понеділок: гарячі страви без олії, продукти рослинного походження;

вівторок: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;

середа: строге сухоїдіння (рослинна їжа без термічного оброблення);

четвер: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;

п'ятниця: строге сухоїдіння;

субота: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;

неділя: можна рибу та олію, дозволяється келих вина.



Меню за днями на другий цикл Різдвяного посту (7 грудня — 18 грудня):



понеділок: можна лише рослинну їжу, без додавання олії;

вівторок: можна рослинну їжу з олією;

середа: строге сухоїдіння;

четвер: можна рослинну їжу з олією;

п'ятниця: строге сухоїдіння;

субота: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина;

неділя: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина.



Меню за днями на третій цикл Різдвяного посту (19 грудня — 24 грудня):



понеділок: строге сухоїдіння;

вівторок: можна гарячі страви без олії;

середа: строге сухоїдіння;

четвер: можна гарячі страви без олії;

п'ятниця: строге сухоїдіння;

субота: можна гарячі страви з олією;

неділя: можна гарячі страви з олією.

Слід звернути увагу, що 24 грудня не вживають їжу до появи на небі першої зірки. Тоді родина сідає за стіл і починається Святвечір.



Кому можна не постити на Різдвяний піст



Люди, які перебувають на прифронтових територіях (цивільні і військові), адже вони займаються важливою працею, яка потребує фізичних зусиль. Водночас, Церква звільняє від необхідності постити людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, вагітних і тих, хто годує дитину грудним молоком, дітей до 14 років. Їм піст може серйозно нашкодити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різдвяний піст — один з найважливіших в церковному календарі. 2024 року він починається раніше, адже Різдво віряни в Україні будуть святкувати 25 грудня. Також він найтриваліший і має низку серйозних заборон.Якого числа починається Різдвяний піст 2024 рокуГоловне призначення цього періоду полягає в тому, щоб віряни підготувалися до великого свята — Різдва Христового. Скільки триває Різдвяний піст? Його тривалість складає 40 днів, передає ТСН За ці дні християни зміцнюють свій зв'язок з Богом через дотримання усіх правил посту. Наші предки вірили, що духовне очищення стосується не лише фізичного тіла, адже наші душі також очищаються від усього гріховного. Тому Різдвяний піст є найкращим часом, щоб помолитися, покаятися і розібратися в собі.Нагадаємо, що 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому дата більшості церковних свят (крім перехідних) змінилася. Різдво ми святкуємо 25 грудня, а це означає, що Різдвяний піст 2024 року триватиме від 15 листопада до 24 грудня.В період Різдвяного посту відмовтесь від:будь-яких м'ясних продуктів;молочний продуктів;яєць;макаронів та випічки, що містять м'ясо, молочні продукти;фаст-фуду чи снеків;алкоголю (крім келиха вина в ті дня, коли це дозволено).Основа раціону повинна складатися з сезонних овочів та фруктів, крупів, горіхів, бобових, сухофруктів:бобові: нут, горох, квасоля, сочевиця тощо;крупи: вівсяна, рис, перлова, гречана, пшоно;овочі: буряк, картопля, морква, гарбуз, цибуля, кабачки, баклажани, броколі, капуста, цвітна капуста, пекінська і брюсельська капуста, спаржа;фрукти: яблука, груші тощо;ягоди і сухофрукти;консервовані овочі: огірки, помідори, квашена капуста, мариновані салати, лечо;гриби в будь-якому вигляді;насіння та горіхи в салати чи для перекушування.В деякі дні дозволяється риба.Загалом весь період Різдвяного посту ділиться на три основні цикли, кожен з яких відрізняється за раціоном. Суворіші заборони діють ближче до кінця посту.Цикли Різдвяного посту:перший — від 15 листопада до 6 грудня;другий — від 7 грудня до 18 грудня;третій — від 19 грудня до 24 грудня.Меню за днями на перший цикл Різдвяного посту (15 листопада — 6 грудня):понеділок: гарячі страви без олії, продукти рослинного походження;вівторок: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;середа: строге сухоїдіння (рослинна їжа без термічного оброблення);четвер: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;п'ятниця: строге сухоїдіння;субота: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;неділя: можна рибу та олію, дозволяється келих вина.Меню за днями на другий цикл Різдвяного посту (7 грудня — 18 грудня):понеділок: можна лише рослинну їжу, без додавання олії;вівторок: можна рослинну їжу з олією;середа: строге сухоїдіння;четвер: можна рослинну їжу з олією;п'ятниця: строге сухоїдіння;субота: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина;неділя: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина.Меню за днями на третій цикл Різдвяного посту (19 грудня — 24 грудня):понеділок: строге сухоїдіння;вівторок: можна гарячі страви без олії;середа: строге сухоїдіння;четвер: можна гарячі страви без олії;п'ятниця: строге сухоїдіння;субота: можна гарячі страви з олією;неділя: можна гарячі страви з олією.Слід звернути увагу, що 24 грудня не вживають їжу до появи на небі першої зірки. Тоді родина сідає за стіл і починається Святвечір.Люди, які перебувають на прифронтових територіях (цивільні і військові), адже вони займаються важливою працею, яка потребує фізичних зусиль. Водночас, Церква звільняє від необхідності постити людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, вагітних і тих, хто годує дитину грудним молоком, дітей до 14 років. Їм піст може серйозно нашкодити.

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