Помер відомий український музикант з гурту «Воплі Відоплясова»
Сьогодні, 13:59
Колишній учасник гурту "Воплі Відоплясова", басист Олексій Мельченко помер.
Музикант пішов з життя у віці 48 років. Сумну звістку повідомила його знайома Анна П'ятакова на своїй Facebook-сторінці.
Жінка вшанувала пам'ять Олексія та пригадала, яким щирим і талановитим він був за життя. За її словами, Олексій Мельниченко помер 8 жовтня. Причини трагедії Анна не розкрила.
"Це буде допис пам’яті про людину, з якою ми спілкувалися і дружили, коли нам було по 20-25 років. Про щиру, талановиту людину. Він любив музику, був надзвичайно талановитим бас-гітаристом. Його життя, на жаль, обірвалося 10 днів тому. Олексій Мельченко… Шкода, що так рано, що так сумно… Спочивай з миром, друже. Всі, хто знав Льошу, згадайте його сьогодні. Сподіваємося, він вже в кращому світі…", - зворушила Анна П'ятакова.
Зазначимо, Олексій Мельченко з 2007 року був учасником гурту "Воплі Відоплясова". Басист пішов з колективу 2017 року. Останні роки уникав публічності та не виходив на зв'язок з фанами.
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Музикант пішов з життя у віці 48 років. Сумну звістку повідомила його знайома Анна П'ятакова на своїй Facebook-сторінці.
Жінка вшанувала пам'ять Олексія та пригадала, яким щирим і талановитим він був за життя. За її словами, Олексій Мельниченко помер 8 жовтня. Причини трагедії Анна не розкрила.
"Це буде допис пам’яті про людину, з якою ми спілкувалися і дружили, коли нам було по 20-25 років. Про щиру, талановиту людину. Він любив музику, був надзвичайно талановитим бас-гітаристом. Його життя, на жаль, обірвалося 10 днів тому. Олексій Мельченко… Шкода, що так рано, що так сумно… Спочивай з миром, друже. Всі, хто знав Льошу, згадайте його сьогодні. Сподіваємося, він вже в кращому світі…", - зворушила Анна П'ятакова.
Зазначимо, Олексій Мельченко з 2007 року був учасником гурту "Воплі Відоплясова". Басист пішов з колективу 2017 року. Останні роки уникав публічності та не виходив на зв'язок з фанами.
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