Помер відомий український музикант з гурту «Воплі Відоплясова»

Помер відомий український музикант з гурту «Воплі Відоплясова»
Колишній учасник гурту "Воплі Відоплясова", басист Олексій Мельченко помер.

Музикант пішов з життя у віці 48 років. Сумну звістку повідомила його знайома Анна П'ятакова на своїй Facebook-сторінці.

Жінка вшанувала пам'ять Олексія та пригадала, яким щирим і талановитим він був за життя. За її словами, Олексій Мельниченко помер 8 жовтня. Причини трагедії Анна не розкрила.

"Це буде допис пам’яті про людину, з якою ми спілкувалися і дружили, коли нам було по 20-25 років. Про щиру, талановиту людину. Він любив музику, був надзвичайно талановитим бас-гітаристом. Його життя, на жаль, обірвалося 10 днів тому. Олексій Мельченко… Шкода, що так рано, що так сумно… Спочивай з миром, друже. Всі, хто знав Льошу, згадайте його сьогодні. Сподіваємося, він вже в кращому світі…", - зворушила Анна П'ятакова.

Зазначимо, Олексій Мельченко з 2007 року був учасником гурту "Воплі Відоплясова". Басист пішов з колективу 2017 року. Останні роки уникав публічності та не виходив на зв'язок з фанами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, музикант
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ректор ВНУ імені Лесі Українки піймав гігантську щуку
Сьогодні, 14:35
Коли починається Різдвяний піст за новим календарем: дата 2024 року
Сьогодні, 14:17
Помер відомий український музикант з гурту «Воплі Відоплясова»
Сьогодні, 13:59
Горів житловий будинок: у пожежі загинув волинянин
Сьогодні, 13:10
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19-20 жовтня
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
Помер співзасновник гурту «Мертвий півень» Місько Барбара Помер співзасновник гурту «Мертвий півень» Місько Барбара
11 жовтень, 2021, 19:11
Помер співак і музикант з Волині Помер співак і музикант з Волині
14 листопад, 2020, 16:32
Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха
14 червень, 2019, 17:05
Помер декан факультету мистецтв луцького вишу Помер декан факультету мистецтв луцького вишу
15 серпень, 2018, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ректор ВНУ імені Лесі Українки піймав гігантську щуку
Сьогодні, 14:35
 0
Коли починається Різдвяний піст за новим календарем: дата 2024 року
Сьогодні, 14:17
 0
Помер відомий український музикант з гурту «Воплі Відоплясова»
Сьогодні, 13:59
 0
Горів житловий будинок: у пожежі загинув волинянин
Сьогодні, 13:10
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19-20 жовтня
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8