Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19-20 жовтня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19-20 жовтня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-20 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

В суботу, 19 жовтня, очікується сонячна активність К-індексу 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, однак у першій половині дня можлива несильна магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень). У неділю, 20 жовтня, магнітних бур не очікується, але можливі невеликі хвилювання також у першій половині дня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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