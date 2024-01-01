Додому з російського полону повернули двох воїнів з Волині

Додому з російського полону повернули двох воїнів з Волині
Додому з російського полону повернули азовця з Ковеля Андрія Богдана (1999 р.н.).

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Ковельчанин Андрій Богдан служив у полку «Азов» з 2019 року. Пішов у військо разом з другом та однокласником Владиславом Бакумом. 24 лютого хлопці були в Маріуполі, обороняли завод «Азовсталь». З 16 травня 2022 перебували у російському полоні. В окупованому Донецьку Андрія Богдана засудили до 25 років колонії суворого режиму.

Андрій був у полоні 29 місяців. Його батько Ярослав Богдан був військовим 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Він помер 27 жовтня 2023 року у лікарні від інсульту унаслідок тяжких травм після поранення на фронті.

Також звільнили бійця 95 ОДШБР Івана Скоропада (2004 р.н) з селаГірники Ковельського району. У полоні перебував із серпня 2023 року.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону 95 українських військових.

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Теги: полонені, звільнення
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