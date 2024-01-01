Обмін полоненими: Україна повернула ще 95 військових

Обмін полоненими: Україна повернула ще 95 військових
Україна в рамках чергового обміну повернула з російського полону 95 військових. Це в суботу, 19 жовтня, підтвердив президент Володимир Зеленський.

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей з російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", - зазначив він.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що це був уже 58-й обмін військовополоненими між Україною та Росією, а всього з російського полону визволено вже 3767 українців.

Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко розповів, що під час обміну додому повернули 34 "азовців", які брали участь в обороні Маріуполя.

"Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року. Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", - написав він у Facebook.

Прокопенко додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".

"Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 - до тривалих термінів, а 20 - до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора", - йдеться у повідомленні.

Серед звільнених - 69 солдатів і сержантів, а також 26 офіцерів. "Нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування", - додали в координаційному штабі, висловивши вдячність за допомогу в організації обміну Об'єднаним Арабським Еміратам.

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Теги: полонені, звільнення
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