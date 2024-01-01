Втрати росії станом на 19 жовтня: Генштаб оновив дані

Втрати росії станом на 19 жовтня: Генштаб оновив дані
Станом на ранок 19 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 677 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 677 180 (+1380) осіб,
танків ‒ 9035 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,
артилерійських систем – 19548 (+15) од,
РСЗВ – 1232 (+0) од,
засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),
крилаті ракети ‒ 2623 (+3),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,
спеціальна техніка ‒ 3473 (+25).

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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