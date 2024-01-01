Втрати росії станом на 19 жовтня: Генштаб оновив дані
Сьогодні, 09:15
Станом на ранок 19 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 677 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 677 180 (+1380) осіб,
танків ‒ 9035 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,
артилерійських систем – 19548 (+15) од,
РСЗВ – 1232 (+0) од,
засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),
крилаті ракети ‒ 2623 (+3),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,
спеціальна техніка ‒ 3473 (+25).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 677 180 (+1380) осіб,
танків ‒ 9035 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,
артилерійських систем – 19548 (+15) од,
РСЗВ – 1232 (+0) од,
засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),
крилаті ракети ‒ 2623 (+3),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,
спеціальна техніка ‒ 3473 (+25).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обмін полоненими: Україна повернула ще 95 військових
Сьогодні, 09:45
Втрати росії станом на 19 жовтня: Генштаб оновив дані
Сьогодні, 09:15
Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Сільчука
Сьогодні, 08:25
Білий дім підтримує План перемоги Зеленського
Сьогодні, 07:32