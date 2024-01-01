Білий дім підтримує План перемоги Зеленського

Білий дім підтримує План перемоги Зеленського
Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує запропонований президентом України Володимиром Зеленським План перемоги.

Про це у п'ятницю, 18 жовтня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Берліні, - пише ТСН.

Речник Ради нацбезпеки Білого дому повідомив, що запропонований план все ще розглядають у деталях. При цьому він не став вдаватися у подробиці.

"Ми все ще розглядаємо його <План перемоги> в деталях. Тому я не збираюся вдаватися до подробиць кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру", – сказав Джон Кірбі.

При цьому речник Ради нацбезпеки Білого дому запевнив, що Сполучені Штати не будуть вести переговорів щодо України без відома українського уряду.

“Ми точно не збираємося вести якихось дискусій про Україну без України, і ми точно не збираємося вести дискусій з іноземними лідерами, які не погоджуються із планом президента Зеленського щодо справедливого миру та щодо членства у НАТО”, - додав він.

Нагадаємо, у середу, 16 жовтня, Володимир Зеленський нарешті представив План перемоги України у Верховній Раді. Оприлюднені пункти були неоднозначно сприйняті українським суспільством.

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Теги: Україна, перемога, План перемоги, Зеленський, Джон кірбі
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