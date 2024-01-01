Україна отримає близько 5 млрд доларів на виробництва дронів
Сьогодні, 03:41
До кінця 2024 року Україна отримає близько 4-5 мільярдів доларів для розвитку власного виробництва дронів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, - пише "Кореспондент".
За словами глави держави, на поточний рік на виробництво дронів Україна виділила значні кошти - 48 мільярдів гривень із бюджету Держспецзв’язку, 50 мільярдів гривень від Міністерства оборони, а також близько 20 мільярдів за окремими програмами, що загалом складає приблизно 120 мільярдів гривень.
"Окрім цього, ми домовилися з нордичними партнерами й вже отримали 750 млн євро (30 мільярдів гривень), тож це вже 150 млрд на внутрішнє виробництво. Також у нас є вже домовленості на близько 4-5 мільярдів доларів, які ми отримаємо на власне виробництво до кінця цього року. Тобто це буде ще десь 150-200 млрд гривень", - сказав Зеленський.
Загалом, на виробництво дронів у 2024 році буде спрямовано від 300 до 350 мільярдів гривень.
Нагадаємо, Україна масово випускатиме аналог російського дрона Ланцет, і вже є бойові застосування таких безпілотників.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський, - пише "Кореспондент".
За словами глави держави, на поточний рік на виробництво дронів Україна виділила значні кошти - 48 мільярдів гривень із бюджету Держспецзв’язку, 50 мільярдів гривень від Міністерства оборони, а також близько 20 мільярдів за окремими програмами, що загалом складає приблизно 120 мільярдів гривень.
"Окрім цього, ми домовилися з нордичними партнерами й вже отримали 750 млн євро (30 мільярдів гривень), тож це вже 150 млрд на внутрішнє виробництво. Також у нас є вже домовленості на близько 4-5 мільярдів доларів, які ми отримаємо на власне виробництво до кінця цього року. Тобто це буде ще десь 150-200 млрд гривень", - сказав Зеленський.
Загалом, на виробництво дронів у 2024 році буде спрямовано від 300 до 350 мільярдів гривень.
Нагадаємо, Україна масово випускатиме аналог російського дрона Ланцет, і вже є бойові застосування таких безпілотників.
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