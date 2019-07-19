В пам'ять про чоловіка: дружина загиблого воїна подарувала для луцької бібліотеки добірку книг. ВІДЕО

Олександра Козака Інна Козак подарувала Волинській обласній бібліотеці для юнацтва добірку книжок на суму 35 тисяч гривень.



Зустріч і передача книг у пам’ять про загиблого захисника відбулася в приміщенні бібліотеки. Як розповіла



Щороку на день народження рідні та близькі дарували Олександру різні друковані видання, адже книжки були його захопленням. Цього року на 35-річчя від дня народження загиблого воїна, сказала Інна Козак, книги у дар отримали лучани.



"Саша знав всі новинки книжкового ринку. На будь-яке його свято подарунок один і той же: список книг, які він хотів. Тому я вирішила продовжити цю традицію: на його день народження купувати книжки. Але Саші вже книжки не потрібні, тому мені хочеться, щоб у наших дітей був доступ до класних українських книжок", — сказала жінка.



Олександр Козак був патріотом, пройшов Майдан, пішов добровольцем в АТО, а 23 лютого 2024 року його як резервіста викликали на службу, розповіла дружина. З початком вторгнення РФ в Україну чоловік знову став на захист країни та розпочав службу у 73-му центрі спеціальних морських сил, потім долучився до спецпідрозділу ГУР.



Олександр Козак загинув 24 жовтня 2023 року в Сумській області від поранень внаслідок вибуху міни. 14 листопада у військового народився син Олександр. Зі слів Інни, нині сину рік і 11 місяців, малюк дуже схожий на тата.



Інна Козак розповіла, що проживає в місті Бровари на Київщині, однак завітала до Луцька із дарунком на честь дня народження чоловіка, якому 17 жовтня цього року мало б виповнитися 35 років. "17 жовтня – Сашин день народження, 20 жовтня – річниця весілля, і 24 жовтня буде річниця як Саша загинув", — додала жінка.



Подарунок від сім’ї Козаків – це 163 видання: 70 книг із сімейної бібліотеки воїна та 93 нові сучасні книги, розповіла директорка обласної бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова. З її слів, кожна книжка має спеціальну наліпку зі словами "Читання, що зберігає пам'ять, дар на честь Олександра Козака".



"Книжки вибирали ми самі, працівник бібліотеки створив банку, на яку накопичувались кошти. Частину коштів передали друзі, і більша частина Інни. Вийшла значна сума, на 35 тисяч куплені книжки", — зазначила керівниця книгозбірні.



Родичка загиблого військовослужбовця Тетяна Чемерис, яка прийшла на зустріч у бібліотеку, розповіла: загибель Олександра — велике горе для всієї родини. Захисник любив життя і вірив в перемогу, планував збудувати дім в рідному Княгининку біля Луцька. Зі слів двоюрідної сестри, Олександр любив читати й цікавився різними темами.



"Завжди хотів знати про Україну, про козаків, про війни, про полководців, про різні методи війни. Скільки залишив він книг і скільки він прочитав, навіть я, будучи старшою, стільки не прочитала. Тематика цих книг така різнопланова", — сказала Тетяна Чемерис.



На зустріч в бібліотеку прийшли батьки полеглого воїна, його рідні, друзі, вчителі.





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