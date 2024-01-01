Воїн з Волині отримав медаль «Хрест пошани»
Сьогодні, 05:28
Військовослужбовець з Волині був нагороджений відзнакою «Хрест пошани».
Про це повідомили у Торчинській громаді.
Наказом Міністра оборони України №1528 від 16 вересня 2024 року Мельничук Віктор Юрійович, житель села Смолигів Торчинської громади, нагороджений відзнакою «Хрест пошани».
Віктор Мельничук - учасник антитерористичної операції, з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. І досьогодні сумлінно виконує свій обов'язок із захисту рідної землі.
Воїна нагородили за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю) та видатні заслуги перед Збройними Силами України.
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Про це повідомили у Торчинській громаді.
Наказом Міністра оборони України №1528 від 16 вересня 2024 року Мельничук Віктор Юрійович, житель села Смолигів Торчинської громади, нагороджений відзнакою «Хрест пошани».
Віктор Мельничук - учасник антитерористичної операції, з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. І досьогодні сумлінно виконує свій обов'язок із захисту рідної землі.
Воїна нагородили за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю) та видатні заслуги перед Збройними Силами України.
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