Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Сільчука

Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Сільчука
Шацька громада в глибокій скорботі - захищаючи Батьківщину від російських окупантів, загинув воїн-краянин.

Про це повідомляють у Шацькій територіальні громаді.

"На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Самійличі Сільчук Олександр Миколайович (9.07.1981 р.н.). Олександр був мобілізований 6 липня цього року. У званні солдата боронив Україну від ворога в складі військової частини А5006. Загинув 15 жовтня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання", - про це йдеться у повідомленні.

У воїна в рідному селі залишилася мама.

Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України, та висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.

Про день прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.

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Теги: Волинь, війна, загибель, Шацьк, Самійличі
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