Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Сільчука

Шацька громада в глибокій скорботі - захищаючи Батьківщину від російських окупантів, загинув воїн-краянин.Про це повідомляють у Шацькій територіальні громаді."На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Самійличі(9.07.1981 р.н.). Олександр був мобілізований 6 липня цього року. У званні солдата боронив Україну від ворога в складі військової частини А5006. Загинув 15 жовтня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання", - про це йдеться у повідомленні.У воїна в рідному селі залишилася мама.Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України, та висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.Про день прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.