Спецпризначенці ГУР звільнили від росіян населений пункт на Харківщині. ВІДЕО

Спецпризначенці ГУР звільнили від росіян населений пункт на Харківщині. ВІДЕО
Воїни підрозділу «Братство» у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району.

Про це повідомили у Головному управлінні розвитку Міністерства оборони України.

Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.

Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника.

Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти ― загарбників знищено у ближніх боях.

Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон — отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників.

У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано.


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Теги: Кругляківка, війна, деокупація, Харківщина
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