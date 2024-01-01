Морпіх, який був 2,5 роки в російському полоні, зустрівся зі сім'єю на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
Військовослужбовець морської піхоти Сергій Смирнов, який пробув у полоні 2,5 роки й повернувся під час обміну полонених у вересні 2024 року, зустрівся із дружиною Крістіною та сином Данилом, які переїхали на Волинь на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Ввечері 16 жовтня жителі Нововолинської громади зустрічали військовослужбовця морської піхоти Сергія Смирнова з реабілітації після полону в Нововолинську. 17 жовтня Суспільне поспілкувалося зі Смирновими, котрі родом із Чернігівської області.
32-річний Сергій — начальник оркестру, військовий диригент бригади морської піхоти, грає на тромбоні. 28-річна Крістіна грає на флейті. Обоє — диригенти військових оркестрів. Подружжя розповіло: музика у їхній родині — це стан душі, а військова служба — це покликання і почесна місія з охорони держави.
Пережитий полон і повернення до сім'ї в Нововолинськ
У 2022 році Сергій Смирнов з оркестром грав концерт у Маріуполі, а також виконували гуманітарну місію. Під час прориву із заводу Ілліча боєць із побратимами потрапили в полон. Умови перебування в полоні, розповів чоловік, жахливі.
"Харчування було таке, аби людині тільки не вмерти. Медицина відсутня. В Мордовії, наприклад, вони просто не лікували людей. Кожен день побиття були. А коли допитували, то там уже конкретно знущання. Хлопцям і мені, в тому числі відбивали геніталії, нирки та інше", — говорить експолонений.
Окрім фізичних знущань, був і психологічний тиск, зазначив Сергій.
"Постійні приниження про свою країну, про свій народ, про себе, як особистість. І так 16 годин на добу. Коли питали мене посаду на допитах, я відповідав, що начальник оркестру, вони питали потім звання, я казав – майор. Для них це було здивування. Вони в лапках дуже любили офіцерів. І тоді починали знущатись жорстокіше", — розповів звільнений з полону захисник.
Увесь цей час дружина на Волині "оббивала пороги" різних інстанцій, аби чоловіка побачити вдома живим. У Нововолинськ, розповіла 28-річна Крістіна, переїхали, бо боялася за безпеку дитини. У подружжя Смирнових нині підростає трирічний син Данило. На той час, у 2022-му, сказала жінка, вони проживали в Миколаєві, де проходили службу.
Сергій розповів, що вірив у повернення додому, до своєї родини. Обмін полоненими відбувся 14 вересня 2024 року.
"Мене забрали вдень. Я думав, що поїду в інше місце. Ми довго летіли, потім їхали, знову літак. Ми постійно в мішках були. Але, ми підгледіли і побачили цивільні автобуси і людей в піджаках. Коли побачив державний прапор, то зрозумів", — сказав військовий.
Дружина захисника Крістіна Смирнова говорить: у російському полоні залишаються ще 15 музикантів з оркестру морської піхоти. Сам Сергій Смирнов нині продовжує проходити реабілітацію.
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Ввечері 16 жовтня жителі Нововолинської громади зустрічали військовослужбовця морської піхоти Сергія Смирнова з реабілітації після полону в Нововолинську. 17 жовтня Суспільне поспілкувалося зі Смирновими, котрі родом із Чернігівської області.
32-річний Сергій — начальник оркестру, військовий диригент бригади морської піхоти, грає на тромбоні. 28-річна Крістіна грає на флейті. Обоє — диригенти військових оркестрів. Подружжя розповіло: музика у їхній родині — це стан душі, а військова служба — це покликання і почесна місія з охорони держави.
Пережитий полон і повернення до сім'ї в Нововолинськ
У 2022 році Сергій Смирнов з оркестром грав концерт у Маріуполі, а також виконували гуманітарну місію. Під час прориву із заводу Ілліча боєць із побратимами потрапили в полон. Умови перебування в полоні, розповів чоловік, жахливі.
"Харчування було таке, аби людині тільки не вмерти. Медицина відсутня. В Мордовії, наприклад, вони просто не лікували людей. Кожен день побиття були. А коли допитували, то там уже конкретно знущання. Хлопцям і мені, в тому числі відбивали геніталії, нирки та інше", — говорить експолонений.
Окрім фізичних знущань, був і психологічний тиск, зазначив Сергій.
"Постійні приниження про свою країну, про свій народ, про себе, як особистість. І так 16 годин на добу. Коли питали мене посаду на допитах, я відповідав, що начальник оркестру, вони питали потім звання, я казав – майор. Для них це було здивування. Вони в лапках дуже любили офіцерів. І тоді починали знущатись жорстокіше", — розповів звільнений з полону захисник.
Увесь цей час дружина на Волині "оббивала пороги" різних інстанцій, аби чоловіка побачити вдома живим. У Нововолинськ, розповіла 28-річна Крістіна, переїхали, бо боялася за безпеку дитини. У подружжя Смирнових нині підростає трирічний син Данило. На той час, у 2022-му, сказала жінка, вони проживали в Миколаєві, де проходили службу.
Сергій розповів, що вірив у повернення додому, до своєї родини. Обмін полоненими відбувся 14 вересня 2024 року.
"Мене забрали вдень. Я думав, що поїду в інше місце. Ми довго летіли, потім їхали, знову літак. Ми постійно в мішках були. Але, ми підгледіли і побачили цивільні автобуси і людей в піджаках. Коли побачив державний прапор, то зрозумів", — сказав військовий.
Дружина захисника Крістіна Смирнова говорить: у російському полоні залишаються ще 15 музикантів з оркестру морської піхоти. Сам Сергій Смирнов нині продовжує проходити реабілітацію.
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