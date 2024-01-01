На Харківщині загинув воїн з Волині Микола Лотоцький
Сьогодні, 21:16
Знову сумна звістка сколихнула Волинську область. На війні загинув воїн з Мар’янівської громади.
Про це повідомили на офіційній сторінці громади.
Захищаючи незалежність України, в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області 16 жовтня 2024 року загинув житель села Бужани Лотоцький Микола Васильович, 1988 року народження.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили на офіційній сторінці громади.
Захищаючи незалежність України, в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області 16 жовтня 2024 року загинув житель села Бужани Лотоцький Микола Васильович, 1988 року народження.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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