Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 19 жовтня



Луцьк



Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 10-12° тепла.



Волинська область



Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 10-12° тепла.Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

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