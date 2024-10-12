На Донеччині загинули воїни з Луцька Вадим Мохнач та В'ячеслав Горюнов

На Донеччині загинули воїни з Луцька Вадим Мохнач та В'ячеслав Горюнов
Жорстока війна забрала життя двох військовослужбовців з обласного центру Волині.

Про втрати повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Горюнов В’ячеслав Костянтинович, 25.06.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону.

Солдат Горюнов В’ячеслав Костянтинович загинув 15.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.

Лучанин Мохнач Вадим Сергійович, 05.10.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія-електрика радіорелейної станції 1 взводу зв’язку роти зв’язку командного пункту польового вузла зв’язку.

Солдат Мохнач Вадим Сергійович загинув 12.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів

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Теги: Вадим Мохнач, В'ячеслав Горюнов, загибель, війна, втрата, Луцьк
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