На Донеччині загинули воїни з Луцька Вадим Мохнач та В'ячеслав Горюнов
Сьогодні, 20:35
Жорстока війна забрала життя двох військовослужбовців з обласного центру Волині.
Про втрати повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Горюнов В’ячеслав Костянтинович, 25.06.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Солдат Горюнов В’ячеслав Костянтинович загинув 15.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.
Лучанин Мохнач Вадим Сергійович, 05.10.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія-електрика радіорелейної станції 1 взводу зв’язку роти зв’язку командного пункту польового вузла зв’язку.
Солдат Мохнач Вадим Сергійович загинув 12.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів
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Про втрати повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Горюнов В’ячеслав Костянтинович, 25.06.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Солдат Горюнов В’ячеслав Костянтинович загинув 15.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.
Лучанин Мохнач Вадим Сергійович, 05.10.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія-електрика радіорелейної станції 1 взводу зв’язку роти зв’язку командного пункту польового вузла зв’язку.
Солдат Мохнач Вадим Сергійович загинув 12.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів
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