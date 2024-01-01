Майже 200 будинків у Луцьку залишаються без опалення: підключення споживачів триває





Про це Антон Безносиков.



Серед закладів соціальної інфраструктури тимчасово залишаються без опалення дві школи, де тривають ремонтні роботи, а також один дитячий садок № 6.



Як повідомили в "Луцьктеплі", місце виток виявили на вулиці Задворецькій, де роботи з ліквідації продовжать 19 жовтня.



Також тривають гідравлічні випробування новозмонтованої теплової мережі в дворах на проспекті Волі. Після завершення випробувань і промивки трубопроводів 19 жовтня розпочнуться роботи із заповнення мережі та подальшого відновлення опалення для поліклініки № 1, дитсадка № 7 та групи будинків, що належать до цієї мережі.



Комунальники завершують роботи з ліквідації витоку на вулиці Конякіна, 12, після чого подадуть опалення в групу будинків та ліцей № 18. Також фахівці "Луцьктепла" виконали заходи, які дозволять відновити опалення на будинок на вулиці Зоряній, 1 та будинки на проспекті Волі, 39а та вулиці Коперника, 66а.



Роботи з відновлення опалення для будинку на проспекті Волі, 41 та для будинку на Відродження, 18 продовжать у понеділок, 21 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 18 жовтня ще майже 200 будинків у Луцьку без теплопостачання через пориви та ремонтні роботи на трубопроводах. Наразі опалення подали в 560 будинків з 747.Про це Суспільному розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло"Серед закладів соціальної інфраструктури тимчасово залишаються без опалення дві школи, де тривають ремонтні роботи, а також один дитячий садок № 6.Як повідомили в "Луцьктеплі", місце виток виявили на вулиці Задворецькій, де роботи з ліквідації продовжать 19 жовтня.Також тривають гідравлічні випробування новозмонтованої теплової мережі в дворах на проспекті Волі. Після завершення випробувань і промивки трубопроводів 19 жовтня розпочнуться роботи із заповнення мережі та подальшого відновлення опалення для поліклініки № 1, дитсадка № 7 та групи будинків, що належать до цієї мережі.Комунальники завершують роботи з ліквідації витоку на вулиці Конякіна, 12, після чого подадуть опалення в групу будинків та ліцей № 18. Також фахівці "Луцьктепла" виконали заходи, які дозволять відновити опалення на будинок на вулиці Зоряній, 1 та будинки на проспекті Волі, 39а та вулиці Коперника, 66а.Роботи з відновлення опалення для будинку на проспекті Волі, 41 та для будинку на Відродження, 18 продовжать у понеділок, 21 жовтня.

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